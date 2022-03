12 és 13 éves testvérpár hajtott végre betöréssorozatot London luxushoteleiben

Egy 12 éves fiút tizennégy-rendbeli betöréssel, 13 éves testvérét pedig három-rendbeli betöréssel vádol egy londoni bíróság. Egy felnőtt társuk is volt, a 19 éves fiatal férfit tizenegy-rendbeli betöréssel, egy rendbeli lopással vádolják. Mindannyian ártatlannak vallották magukat.

10 hónap alatt hajtották végre a rablásokat London előkelő hoteleiben (Claridge's, Four Seasons, Corinthia), a BBC Television Centre nevű épületkomplexumban, melyben luxuslakások is találhatók, illetve a The White Company nevű cég ott található irodáiban.

A Claridge's Hotel főbejárata bentről Fotó: MAISANT LUDOVIC/Hemis via AFP

A kiskorú fiúk ügyét külön, a fiatalkorúak bíróságán fogják tárgyalni. Óvadék ellenében mindhárom vádlott szabadon távozhatott.