Elvitték a rendőrök a Drága Bolgár Urat

„Vad, kommunista gyakorlatok visszatérésének vagyunk tanúi” - mondta Kraszen Kralev várnai politikus Szófia központi terén, a Largón. Kralev pártja, a GERB teljes elnöksége összegyűlt péntek délelőtt, hogy tiltakozzanak vezetőjük, Bojko Boriszov korábbi miniszterelnök csütörtöki őrizetbevétele miatt. A bolgár belügyminisztérium közleménye szerint az EU-s támogatások szabálytalan felhasználása miatt indított nyomozással függ össze Boriszov előállítása, és vádat ugyan egyelőre nem emeltek a politikus ellen, de várhatóan legalább 24 órára benn tartják majd a rendőrségen, és házkutatást is tartottak nála.

Az első hírek szerint az ügyben az Európai Unió ügyészségének jelentéseit is felhasználták, Laura Kövesi, az EU főügyésze szerdán érkezett Bulgáriába, ahol bemutatta a helyi hatóságoknak az EU-s ügyészség nyomozásának eddigi eredményeit. Összesen 120 korrupció-gyanús ügyet tártak fel, amelyek mind EU-s pénzek ellopásával kapcsolatosak, a bolgár belügy célozgatásai szerint ezekben az ügyekben volt érintett Boriszov is, akivel együtt őrizetbe vették Vladiszlav Goranov volt pénzügyminisztert, Menda Sztojanovát, a bolgár parlament költségvetési bizottságának a volt elnökét és Boriszov kommunikációs főtanácsadóját, Szevdalina Arnaudovát is.

Viszik Boriszovot Fotó: DIMITAR KYOSEMARLIEV/AFP

Péntek délutánra azonban a Szófiai Ügyészség is kiadott egy közleményt, miszerint ők egészen péntek délelőtt 10 óráig semmit nem tudtak a belügy műveleteiről, és ekkor is csak arról tájékoztatta őket a rendőrség, hogy zsarolás miatt indult eljárás a volt miniszterelnökkel szemben. A vizsgált cselekmények pedig 2014 és 2019 decembere között történtek. Az ügyészség közölte azt is, hogy a nekik küldött értesítés alapján, az eddig a sajtóban keringő értesülésekkel szemben

kizárható, hogy az EU ügyészsége érintett lehet az ügyben, az ugyanis zsarolási ügyekben semmilyen szinten nem lehet illetékes.