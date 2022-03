Vasárnap éjfélig el kell hagyni az önkénteseknek és civileknek a Nyugati és a Keleti pályaudvart

Pénteken közölte a Miniszterelnökség az MTI-vel, hogy tranzitvárót alakít ki a Fővárosi Védelmi Bizottság - azaz a katasztrófavédelem budapesti kirendeltsége - az Ukrajnából a háború elől menekülők számára a BOK "B" csarnokban március 21-től.

A Keleti Pályaudvar szomszédságában nyíló nagyméretű tranzitváró térítésmentes szolgáltatásokat biztosít majd: meleg váróhelyiség, tolmácsszolgáltatás, illemhelyek, orvosi ellátás, telefontöltési lehetőség, internetelérés. Az elmúlt két-három hétben erről eddig önkéntesek és civil szervezetek gondoskodtak a pályaudvarokon.

A minisztérium azt ígéri, hogy az elhelyezést igénylő személyek részére a szállás szervezésében is segítséget nyújtanak, és idegenrendészeti ügyintézésre is lesz lehetőség. Azt is írták, hogy a segélyszervezetek és civilek is tevékenykedhetnek majd a tranzitváróban is, de hogy pontosan kik, arra a pénteki közlemény nem tér ki.

A pályaudvarokat viszont kiürítik, azokat el kell hagyniuk a civileknek és önkénteseknek, ezt érintettek megerősítették, és már pakolnak is. A döntésről a BOK-csarnok mai bejárásán tájékoztatták a bizottság tagjai az érintetteket, és nem sokkal később a segítőcsoportokban is terjedni kezdett az információ.

A menekültek átszállításáról a pályaudvarról a tranzitváróba feltehetően a kormányzati szervek gondoskodnak. Hétfőtől a Budapestre érkező menekültek és menedékkérők ellátása csak ott zajlik majd.