Felszámolták a civil segítőpontokat a pályaudvarokon, a központi tranzitváróba még nem engedik be a sajtót

Hétfő reggelre eltűntek a menekülteket segítő civil pultok a Keleti és a Nyugati pályaudvarokról.

Múlt héten ez a terem még tele volt önkéntesekkel és menekültekkel Fotó: Kiss Bence/444

Nem sokkal kilenc óra előtt épp egy BKV-buszhoz irányítottak néhány tucatnyi embert a Nyugatinál, hogy átvigyék őket a BOK „B” csarnokba, ahol a kormány új tranzitvárót alakított ki az Ukrajnából érkezők számára. A menekülteket útbaigazító tolmács azt mondta, pénteken hallottak először erről a tervről - a kormány is aznap hozta nyilvánosságra -, de csak vasárnap este vált világossá, hogy fel kell számolniuk az elmúlt hetekben létrejött segítőbázist. Rajta kívül két önkéntessel találkoztunk reggel a Nyugatiban, mindnyájan a Fővárosi Védelmi Bizottság - vagyis a katasztrófavédelem budapesti kirendeltsége - mellényét viselték.

Információink szerint vannak menekültek, akiket már nem is a nagy pályaudvarokról, hanem a Kőbánya-Kispest vasútállomásról szállítanak a BOK-ba az idegenrendészet, a rendőrség és a katasztrófavédelem szervezésében.

Siewert András, a Migration Aid vezetője azt mondta, bevonták őket az első egyeztetésekbe, így már szerdán értesültek a leendő tranzitváróról, és végül vasárnap délben pakoltak át. A Migration Aid szállás- és fuvarszervező önkénteseit a BOK-ba is beengedik, de Siewert elmondása szerint az élelmiszerosztást a nagyobb karitatív szervezetek fogják végezni saját önkénteseikkel.

Fotó: Kiss Bence/444

Egy bent dolgozó segítőtől úgy tudjuk, azokat az önkénteseket is beengedik, akik regisztráltak a hogysegits.hu-nál. Utóbbi a háború kezdete után jött létre, hogy összekösse a jelentkezőket nagyobb szervezetekkel. A BOK-ban ott vannak a szeretetszolgálatok, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Vöröskereszt is. A bejáratnál találkoztunk a Katolikus Karitász munkatársával is, de nem akart nyilatkozni.

Az előbb idézett önkéntes úgy tudja, a szigorúbb beléptetési rendszer azt a célt szolgálja, hogy átláthatóbb legyen, hány segítő van és milyen feladatot látnak el, ezért az önkéntesek sorszámot is kapnak.

Elmondása szerint sokkal jobb a környezet és az infrastruktúra a BOK-ban, mint a pályaudvarokon: van fűtés, konnektor és pihenőhely is. Hétfő délelőtt még nem volt sok menekült a BOK-ban, a civil szervezetek úgy tudják, dél körül érkeznek többen. Az önkéntesek bíznak abban, hogy a szervezés is gördülékenyebben fog menni a következő napokban, de egyelőre folyamatosan egyeztetni kell a rendőrökkel az érkező önkéntesek beengedéséről, ami nehezíti a munkát.

Busz érkezik a BOK-csarnokhoz Fotó: Kiss Bence/444

A BOK-ba nem engedtek be minket, viszont azt ígérték, hogy ha keddre regisztrálunk, tudósíthatunk a csarnokból. Mint kiderült, hétfő reggel a Miniszterelnökség államtitkára sajtótájékoztatót tartott odabent, de erre nem kaptunk meghívót, és az MTI nyilvános eseménylistájában sincs nyoma.

A háború első három hetében nem az állam szervezte meg a menekültek fogadását a pályaudvarokon - még ha jelen is voltak a katasztrófavédelem, a rendőrség vagy a MÁV munkatársai -, hanem lelkes önkéntesek és civil szervezetek.