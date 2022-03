Hazaárulással vádolja az orosz közmédia vezetője a háborús propaganda ellen tiltakozó szerkesztőt

Az orosz állami 1-es csatorna vezetője, Kirill Kleimenov egy vasárnapi műsorban azzal vádolta meg Marina Ovszjannyikovát, hogy hazaárulást követett el, amikor egy háborúellenes üzenettel szakította meg az tévé élő adását. Kleimenov szerint gyanús, hogy a nyugati híroldalakon perceken belül megjelentek az akcióról szóló hírek és Ovszjannyikova ügyvédje pedig a tévé székháza előtt várt. De a közmédia vezetője arra is utalt, hogy a nő nem sokkal korábban a brit nagykövetség egyik vezetőjével is beszélhetett. Hogy ezt honnan szedte, az nem fejtette ki bővebben.

Marina Ovszjannyikova Fotó: -/AFP

A Telegramon Ovszjannyikova erre azt írta, hogy egy szó sem igaz abból, amit a volt főnöke állít róla, és már szégyelli, hogy valaha is vele dolgozott. A volt szerkesztő korábban arról beszélt, hogy az állami tévénél külpolitikai szerkesztőként dolgozott, vagyis kapcsolatban volt külföldi hírügynökségekkel és szakértőkkel. Így egy teljesen más valósággal találkozott, mint ami a saját tévéjéből sugárzott. Ő látta a felvételeket az ukrajnai menekültekről, a szétlőtt házakról, a sebesültekről és a halottakról, de tudta, ezek a képek náluk sosem kerülnek adásba. Szerinte az állami tévé dolgozói pontosan tudják, mi zajlik körülöttük, azzal is tisztában vannak, hogy rosszat tesznek, és folyamatosan vívódnak magukban. Elmondta azt is, hogy iránymutatásokat kapnak a Kremlből, miről lehet és miről nem lehet beszélni. Azt is megszabják nekik, kit hogyan szólíthatnak meg, mely szakértőket hívhatják be. A tiltakozásért eddig csak egy 30 ezer rubeles bírságot kapott.