Hodász András atya végleg befejezi a Papifrankót

Abbahagyja a Papifrankót, a magyar YouTube legnézettebb egyházi tematikájú csatorna készítését Hodász András és csapata, írja a Szemlélek. Ez a második alkalom, hogy a csatorna leáll, most azonban úgy tűnik tényleg végleg.

"Teljesen önálló döntést hoztunk" - mondta Hodász atya a Papifrankó búcsúzó videójában. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy "odaföntről" sem kapott megfelelő támogatást, pedig továbbra is hisz abban, hogy az egyháznak szüksége lenne az internetes jelenlétre.

Hodász a három év aktív youtube-ozás alatt sok helyről kapott hideget is, meleget is. Elmondta azt is, hogy az online bullying és lincselés igenis képes sebeket okozni. "Egy dolgot nem tudtam előre, hogy én ezt nem fogom bírni"

Szerinte Magyarországon a közbeszéd nagyon rossz irányba halad: "eltűntek a színek a párbeszédeinkből, csak fekete és fehér létezik, és a szekértáborok világában alapelvvé vált, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van". Szerinte ennek a szekértábor-logikának köszönhető, hogy "mélyen hívő katolikusok is képesek voltak (...) teljesen leírni pusztán azért, mert nem minden egyes ponton mondtam ugyanazt, amit ők mondtak."