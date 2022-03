Németh Szilárd megnézte a gigavaddisznó szobrát Hatvanban

Közelegnek a választások, a Fidesz jelöltjei néha egymás kampányát is megtolják. Hétfőn Németh Szilárd a hatvani Vadász Múzeumba látogatott, hogy felkarolja Szabó Zsoltot, akinek a körzetében éppen most került felszámolás alá az a cég, ami sorra nyerte a helyi közbeszerzéseket. Így kérdéses, hogy ki fejezi be ezeket a projekteket. Mindenesetre Németh és Szabó egy közös képpel ünnepelte meg a találkozást a vadászati világkiállítás alkalmából készült óriási gímszarvas és vaddisznó szobra előtt.