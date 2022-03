Szivárog az ammónia egy Szumi határában álló üzemből

A gyár 2,5 kilométeres körzetében veszélyes a helyzet. A szivárgásra Dmitro Zsivickij, a megyei katonai közigazgatás vezetője Telegram-csatornáján figyelmeztette a lakosságot. Tájékoztatása alapján az ammóniaszennyezés elől széliránnyal ellentétes irányba kell menekülni. Amennyiben erre nincs mód, pincékben, mélyen fekvő óvóhelyeken kell menedéket keresni, mivel az ammónia könnyebb a levegőnél.

Ha erre sincs mód, Zsivickij a lakások nyílászáróinak szigetelését javasolja, lehetőleg citromsavval vagy 5 százalékosra higított ecetoldatba áztatott rongyokkal. Javasolta továbbá, hogy a fürdőszobában nyissák meg a zuhanyt, hogy finom permet keletkezzen, mert a víz megköti az ammóniát. Ha valaki megmérgeződne, azt vigyék azonnal friss levegőre, és itassanak vele szódabikarbónás tejet, írta. Tájékoztatása szerint az ukrán katasztrófavédelem már dolgozik a szivárgás leállításán a Szumihimprom gyár telephelyén, írja az Ukrajinszkaja Pravda Zsivickij Telegram-posztjára hivatkozva.

Zsivickij tájékoztatása alapján a szivárgás pillanatnyilag nem fenyegeti Szumit, mert a szél a várostól elfele fújja a felhőt.

A háború második hetében, amikor az oroszok offenzívája már elakadt, Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium hírhedten véres szájű szóvivője állt elő azzal, hogy "értesüléseik" szerint "ukrán nacionalisták" nagy mennyiségű ammóniával készülnek önmerényletre Harkivban. Tájékoztatásából az Egyesült Államok azt a következtetést vonta le, hogy az orosz hadsereg készülhet vegyi fegyverek bevetésére. Az ammónia nem túl szofisztikált, és nem is a leghatékonyabb vegyi fegyver, ám bevetését megkönnyítené, hogy egy fejlett vegyiparral bíró országban, mint amilyen Ukrajna is, széles körben hozzáférhető, így a felelősséget is könnyen lehet hárítani. Bassár el-Aszad szír diktátor például rendszeresen vetett be vegyi fegyvereket a lázadók kifüstölésére a városokban - és a városi harc az oroszoknak se erőssége az eddigi eredményeik alapján. Aszad rendszerint klórgázt, egy szintén széles körben hozzáférhető vegyületet vetett be, aminek a használatát minden esetben igyekezett a lázadókra kenni.

Jelen esetben azonban még semmi sem utal arra, hogy szándékosan vetettek volna be ammóniát, a mérgező gáz egy vegyi üzemből szivárog, ahol dolgoztak a műtrágyagyártásban is használt anyaggal.