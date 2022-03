Elfogtak egy férfit, aki autókat gyújtott fel Budapesten

A gyanú szerint autókat, lakókocsikat és kismotorokat gyújtott fel Budapesten az a férfi, akit március 16-án este, autófeltörés közben kaptak el a rendőrök Zuglóban.

A police.hu közleménye szerint miután elkapták a férfit, „a nyomozók hamar rájöttek, hogy nem ez volt a legsúlyosabb ügye”, és a vizsgálat két hozzá köthető tűzesethez is elvezetett. A gyanúsított aznap hajnalban a Francia úton tüzet okozott egy lakókocsiban, miután annak résnyire nyitott ablakán egy égő papírdarabot dobott be. És ugyanez a férfi gyújthatott fel a gyanú szerint február elején az Ajtósi Dürer soron három parkoló kismotort és egy lakókocsit, amiről a tűz egy másik autóra is átterjedt. A rendőrök szerint a férfi egy Kerepesi úti gyógyszertárban is megpróbált tüzet okozni.

Most őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását.