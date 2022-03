Emberrablás, fosztogatás, zsarolás - egyre durvábbak az oroszok a megszállt vidékeken

Néhány nagyobb települést már három hete megszállva tart az orosz hadsereg Ukrajna déli részén, illetve egyes északi és keleti településekről is érkeznek beszámolók az orosz csapatok viselkedéséről.

A térképen pirossal jelölt területeket foglalták el az oroszok. Grafika: AFP/444

A legtöbb információ a 300 ezer lakosú (ez természetesen a háború előtti lakosságszám) Herszonból érkezett, mert ez volt az első igazán nagyváros, amit az orosz hadsereg elfoglalt. Március 2-án már arról számolt be a polgármester, hogy az oroszok utasításai alapján az utcákon legfeljebb párosával közlekedhetnek az emberek, csak gyógyszert vagy élelmiszert szállító autók járhatnak, de azok is csak olyan lassan, hogy azonnal megállhassanak, ha egy orosz járőr erre inti őket, és éjszakára kijárási tilalmat rendeltek el.

Herszon és környéke olyan települések, amelyeket nagyon kevés ukrán katona védett, és gyorsan orosz megszállás alá kerültek. Az oroszok által elfoglalt területek lakóinak túlnyomó része orosz anyanyelvű, ám ennek ellenére sem működnek együtt a megszállókkal, a többség ellenségnek tekinti őket.

Általában is jellemző, hogy az első napokban az oroszok hagyták működni az ukrán közigazgatást, és az eredeti vezetőkön keresztül juttatták el a lakossághoz az új szabályokat. Ezután „együttműködési megállapodásokat” próbáltak aláíratni velük. Akik erre nem voltak hajlandók, azokat lemondatták. Aki lemondani sem volt hajlandó, azt ismeretlen helyre hurcolták.

A városvezetők többsége ellenállt az orosz beszervezési kísérleteknek. Volt olyan polgármester, aki az oroszok által megszállt városházától távol új, párhuzamos irodát nyitott, és vitte magával a település pecsétjeit, hogy csak ő adhasson ki jogszerű rendeleteket.

Az oroszok nem sokáig tolerálták az ellenállást, és sorra rabolták el az együttműködést megtagadó városvezetőket. Köztük volt Ivan Fedorov, Melitopol polgármestere, akit azóta az ukránok kilenc fogságba esett orosz sorkatonáért váltottak ki. Fedorovot kínzással ijesztgették, eljátszották vele, hogy mindjárt szabadulhat, aztán azt mondták neki, hogy az ukránok mégse akarják kicserélni őt. De ő legalább kiszabadult, szemben sok más település vezetőivel.

Azt minden megszállt területen azonnal elintézték, hogy ne lehessen fogni az ukrán tévé- és rádiócsatornákat, és a helyükben orosz propaganda szóljon megszakítás nélkül. Hazafias dalok mellett arról beszélnek ezekben a műsorokban, hogy az oroszok sorra számolnak le az ukrán nácikkal, és a felszabadított lakosság hálásan üdvözli őket. Van, hogy a lakosságot „elvtársaknak” nevezik ezekben a programokban, visszahozva az egykori szovjet hangulatot.



Egyre több újságírót is elrabolnak az oroszok, főleg olyanokat, akik beszámoltak a megszállás óta történt eseményekről. Például Oleg Baturint, akit Nova Kahovkából hurcoltak el, konkrétan egy buszmegállóból tuszkoltak egy járőrkocsiba. Őt több mint egy hétig csuklyával a fején tartottak fogva, enni szinte egyáltalán nem kapott, és voltak napok, hogy inni se. Nemhogy mosdani nem engedték, de ruhát sem válthatott, és azt mondták neki, hogy ki fogják végezni. Többször megverték. Végül elengedték, de legalább hat újságíró van még most is orosz fogságban.

Herszonban és több megszállt városban is naponta tüntetnek az emberek a megszállók ellen. Kezdetben ezt viszonylag jól tűrték az orosz katonák, még az is előfordult, hogy a fegyvertelen tömeg hátrálásra kényszerített páncélos járműveket.

Mostanra azonban bekeményítettek az oroszok. Herszonban a március 3-a óta először éppen most hétfőn lőttek a tömegbe, legalább két embert el is találtak, erről készültek az alábbi felvételek:





A 120 ezres Bergyanszk már február 28-án elesett. A tengerparti üdülővárosban is folyamatosak voltak a tüntetések, ott vasárnap oszlattak először erőszakkal az oroszok. Az erről készült felvételeken látszik, hogy földre került civileket rugdosnak, illetve rájuk taposnak az orosz katonák.





Volt olyan település, ahol azt mondták, hogy lekapcsolják az áramot és a vizet, ha tovább tüntetnek az emberek.

A megszállt városokban továbbra is kevés az élelmiszer, nincs gyógyszer, tápszer, pelenka. A megszállók ételt sok esetben csak annak adnak, aki kamerába mondja, hogy mennyire hálás az orosz katonáknak, vagy szerepet vállal az új közigazgatásban. Ez azonban nemcsak a morális kihívás miatt nehéz, hanem azért is, mert az ukrán kormány azzal fenyegeti a kollaboránsokat, hogy ha Ukrajna visszaszerzi ezeket a vidékeket, akkor bíróság elé kerülnek, és 15 év börtön vár rájuk.

A hétvégén előfordult, hogy a saját autójából lőtték ki maszkos támadók az egyik ismert herszoni vezetőt, aki beállt az oroszok mellé szervezni az új közigazgatást a „Békéért és Rendért Megmentési Tanács” nevű új szervezet nevében.

Az emberrablások legbrutálisabb formájáról Mariupolból érkeztek hírek. A város orosz kézre került kerületéből százakat hurcoltak át Oroszországba, főleg nőket és gyerekeket. Ukrajnában maradt rokonaiknak küldött beszámolóik szerint elvették az ukrán irataikat, majd Taganrog városában vonatra rakták őket, Oroszország távoli településein kijelölve számukra lakóhelyeket, ahol állítólag legalább két évig kellene maradniuk, és a felnőtteknek az orosz állam által kijelölt munkát végezniük.

Nagyon sok beszámoló érkezett a lakosság kirablásáról is. Telefonokat, háztartási eszközöket sok helyen vettek el az emberektől az orosz katonák, nemcsak a déli stabilan megszállt övezetekben, hanem az északi és a keleti frontvonalak mentén is. Több helyen arról számoltak be, hogy autókat is rabolnak a katonák, főleg ahol közel van az orosz határ, és gyorsan át tudják vinni a kocsikat Oroszországba.

Herszon környékén a gazdák arról számoltak be, hogy a mezőgazdasági gépeikből a gázolajat lopták ki az oroszok, illetve volt, akit beszolgáltatásra is köteleztek.

Szumi városában, Ukrajna északi részén házról házra jártak az orosz katonák az elfoglalt kerületekben, elvihető értékeket keresve.



Rendszeresek az utcai motozások, vetkőztetések és a telefonok ellenőrzése is – utóbbiakból az orosz pusztításról szóló képeket, beszámolókat törölnek ki, illetve szervezkedésre utaló nyomokat keresnek.

Több beszámoló érkezett arról, hogy a megszállt területről az ukrán hadsereg által ellenőrzött vidék felé tartó civileket lőttek le.

Délen, a Krím szomszédságában az oroszok azt tervezték, hogy népszavazást rendeznek, amelyen Herszonnal mint központtal egy új népköztársaság kikiáltását készítették volna elő, ahogy korábban a Krímben és Donyeckben tették. Ennek előkészületei azonban elakadtak a helyiek ellenállása miatt.

Az ukrán állam arra szólította fel a megszállt területeken élőket, hogy ne működjenek együtt az oroszokkal. Arra kérik a helyi közigazgatás vezetőit, hogy vezessenek nyilvántartást a meggyilkolt emberekről és az elrabolt javakról.

Érkeztek beszámolók partizánakciókról is, elsősorban vasúti sínek megrongálásáról, hogy ezzel is lassítsák az orosz csapatok mozgását.