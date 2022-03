Japán felháborodott, mert Moszkva otthagyja a második világháborút lezárni igyekvő béketárgyalásokat

Japán felháborodva fogadta, hogy Oroszország felállt a béketárgyalásokból és kiszálltak a közös gazdasági projektekből a vitatott hovatartozású Kuril-szigeteken, miután a japán kormány szankciókat vetett ki Moszkvára Ukrajna lerohanása után, írja a Reuters.

Japán és Oroszország hivatalosan a mai napig nem zárta le hivatalos megállapodással a második világháborút, épp e szigetek miatt. A 56 vulkanikus szigetből és sok kisebb sziklából álló, kettős ív alakban elterülő szigetcsoport az Ohotszki-tenger és a Csendes-óceán között 1300 kilométer hosszan húzódik a japán Hokkaidó szigettől az orosz Kamcsatka félszigetig. A szigeteket a Szovjetunió a második világháború végén foglalta el, de Japán igényt tart a négy legdélebbi szigetre.

A tokiói tüntető a háború kitörése után, február 26-án Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Ukrajna lerohanása után Japán a nyugati országokhoz csatlakozva számos szankciót vetett ki Moszkvára: 76 orosz vezetőt, hét bankot és 12 intézményt szankcionáltak. Erre válaszul hétfőn az orosz külügyminisztérium közölte, hogy e körülmények közepette Moszkva nem kíván a továbbiakban részt venni a béketárgyalásokon.

Kisida Fumio japán miniszterelnök szerint az egész helyzetet az teremtette, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, és az oroszok válasza, hogy ezt az orosz-japán kapcsolatokra hárítják, igazságtalan és teljesen elfogadhatatlan. Elmondta azt is, hogy Japán továbbra is elkötelezett a békemegállapodás megszületésében, és tiltakoznak az oroszok döntése ellen. Emellett pedig a világ több részével egyetemben további szankciókat terveznek Moszkva ellen.

Vlagyimir Putyin még tavaly is arról beszélt, hogy Tokió és Moszkva is jó kölcsönös kapcsolatokat szeretne, és abszurd, hogy a békemegállapodás nem született még meg. Az orosz diktátor által indított háború azonban sokat rontott a két ország kapcsolatán, Tokióban a múlt héten már azt jelentették be, hogy Oroszország kikerülhet a leginkább kedvező kereskedelmi partneri kategóriából, és egyes termékek importjára is tilalmat vezethetnek be.