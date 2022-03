Ha van üzemanyag, akkor miért nincs?!

Egy győri benzinkút példája mutatja talán legjobban, mekkora a káosz az üzemanyagpiacon: a hatósági benzinár okozta készlethiány (nem kaptak üzemanyagot a Moltól) miatt bezártak, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (ITM) viszont kaptak egy határozatot, hogy a Molt kijelölték a töltőállomás átvételére, az olajtársaság viszont nem vette át a kutat, ellenben szerdán újra kinyitnak, mert a Mol inkább mégis szállít nekik üzemanyagot.

A hatósági benzinár témájában nehéz olyan szereplőt találni, aki az elmúlt négy hónapban ne keveredett volna önellentmondásba. Pedig a lényeg alapvetően egy mondatban összefoglalható: az elszabaduló infláció letörésének szándékával az Orbán-kormány tavaly november 15-től 480 forintos hatósági árat szabott meg a 95-ös benzinre és gázolajra, ez pedig idén februárra benzinhiányt okozott, és egyre több, jellemzően családi tulajdonban lévő, független benzinkútnak kellett bezárnia. A kormány rendelete szerint a veszteséget (az üzemanyagok beszerzési ára és a rögzített kiskereskedelmi ár közötti különbséget) ugyanis a kereskedőknek vagy a benzinkutaknak kellene állniuk.

Amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy az árrögzítés komoly ellátási gondokat okozhat, jöttek sorban a magyarázatok, újabb és újabb állítások, amelyekről néhány napon belül megint kiderült, hogy semmi közük a valósághoz.

Összeszedtünk néhányat:

1. Csak a vidéket érinti, Budapesten nem lesz hatása

Mármint az árrögzítés okozta ellátási problémák és benzinkútbezárások. Ezt a szakértői véleményt főleg még a hatósági ár bevezetésekor lehetett sokszor hallani. Ez egy ideig igaznak tűnt, de ma már több budapesti töltőállomáson is mennyiségi korlátozás van, illetve Pest-környéki településeken is zártak be benzinkutak.

2. Jogszerűtlen a tankolási korlátozás a benzinkutakon

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február 16-án mondta azt egy Kormányinfón, hogy jogszerűtlen a tankolási korlátozás a benzinkutakon, ezért a NAV határozottan fel fog ellene lépni. Ehhez képest most nehéz olyan kutat találni, ahol nincs valamilyen korlátozás, az adóhatóság pedig nem lépett fel. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint azért, mert nincs olyan jogszabály, amely tiltaná, hogy tankolási korlátozás legyen egy benzinkútnál.

3. A Mol átveszi a kijelölt benzinkutakat

A Mol november 17-én jelentkezett a kormány felhívására, miszerint szívesen átvennék a benzinkutakat, mert felelősek az ország ellátásbiztonságért. „A MOL az ITM kiírását követően jelezte, hogy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyekkel a folyamatos ellátás érdekében, a veszélyhelyzet idején, átmenetileg képes a Minisztérium által kijelölt töltőállomások üzemeltetésére. Ezzel elősegíthetjük azt, hogy adott településeken, régiókban folyamatos és zavartalan legyen az üzemanyaghozzáférés” – közölték november 17-én. Ehhez képest az történt, hogy az ITM ki is jelölte a magyar olajtársaságot néhány kút átvételére, de a Mol inkább mégsem élt a lehetőséggel. „Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak átmeneti üzemeltetése nélkül is jut elég üzemanyag minden helyi lakos számára vagy MOL vagy akár versenytárs szolgáltatótól” – tájékoztatta lapunkat kedden a vállalat. Tehát úgy is zavartalan és folyamatos az ellátás, ha zárva maradnak a kutak.

4. Hatósági ár helyet áfacsökkentés

Március 11-én beszélt arról Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje egy benzinkút előtt állva, hogy „ilyen az a helyzet, amikor egy őrült vezeti az országot, akinek fogalma sincs a piacgazdaságról”. Szerinte az Orbán-kormány előbb a kiskereskedőket, majd a nagykereskedőket is veszteségbe sodorta a 480 forintos hatósági árral. Az ellenzéki pártok és szakemberek legalább tavaly ősz óta folyamatosan követelték az üzemanyagok jövedéki adójának és főleg a rárakódó 27 százalékos általános forgalmi adónak a mérséklését. Ehhez képest március 22-én már arról beszélt az ellenzéki politikus, hogy ha nyer az ellenzék, akkor is maradna a benzinárstop, mert „egyik napról a másikra nem lehet rázúdítani a magyar gazdaságra egy kontrollálatlan benzinárat”.

5. Rémhír, hogy nincs benzin

Március 10-én beszélt arról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kormány utasította a rendőrséget, hogy rémhírterjesztés miatt indítson eljárást azokkal szemben, akik valótlan információkat közölnek az üzemanyag-ellátás leállásáról, és ezzel az autósokat becsapva több száz méteres sorokat idéznek elő a kutak előtt. Ehhez képest a Független Benzinkutak Szövetsége csütörtökön a Mol székháza elé szervez demonstrációt, az egyik kérdésük pedig így hangzik az olajtársasághoz:

Ha van üzemanyag, akkor miért nincs?!



A Mol szerint van benzin, csak logisztikai problémák merültek fel.