Izrael nem adott az ukrán kormánynak a Pegasus kémprogramból, nehogy felbőszítsék az oroszokat

Az ukrán kormány is szeretett volna vásárolni abból a telefonra telepíthető kémprogramból, amit több magyar újságíró és ellenzéki politikus telefonján is megtaláltak, a gyártó NSO Group ezt visszautasította - írja a Guardian.

A Pegasust nem kell bemutatni a magyar olvasóknak, 2021 nyarán rengeteget lehetett arról olvasni, hogy ez a program hogyan férkőzik be észrevétlenül a megfigyeltek telefonjába, és teszi lehetővé, hogy a megfigyelő mindent lásson, amit a megfigyelt személy a képernyőjén néz, hallhasson, amit a telefon közelében beszél, és még a kameráját is bekapcsolhassa észrevétlenül. A Pegasus elvileg terroristák és szervezett bűnözők megfigyelésére fejlesztették, de ez nem gátolta meg a felhasználókat, hogy politikusok, újságírók, üzletemberek életét figyeljék meg vele. Legutóbb Szilas Cecília volt pekingi nagykövetről derült ki, hogy a telefonszámát is a Pegasus kémszoftver célpontjául választották ki.

Ahogy akkor írtuk, a szoftvert az NSO Group nevű izraeli cég fejleszti, és azt csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével adhatja el, kizárólag kormányzati ügyfeleknek. Vagyis az izraeli kormány döntött úgy, hogy a programért 2019 óta lobbizó ukránoknak inkább nem adnak a Pegasusból. A Guardian az ügyet ismerő forrásai szerint azért döntöttek így, mert elég szoros a kapcsolat az orosz és az izraeli hírszerzés között, és nem akarták magukra haragítani az oroszokat azzal, hogy egy rivális kormánynak ilyen hatékony megfigyelő eszközt adnak.

Mobiltelefonáló nő az izraeli NSO Group, a Pegasus kémszoftver üzemeltetőjének herzliyai székháza előtt Izraelben. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Nem ez az első alkalom, hogy az izraeli kormány nem szeretné, hogy a szoftverét orosz célpontok ellen fordítsák: 2019-ben Észtország kormánya is vásárolt a szoftverből, az NSO viszont közölte, hogy azt orosz telefonokra nem telepíthetik. A Guardian megkeresésére az NSO egy rövid közleményt adott ki, amiben arról panaszkodik, hogy a céget újra és újra hamis vagy téves információk alapján akarják rossz hírbe hozni. Konkrétumokat a közleményben nem írtak.

Volodimir Zelenszkij vasárnap szólalt fel videón keresztól az izraeli törvényhozásban, a Knesszetben, ahol számon kérően arról beszélt, hogy ebben a helyzetben Izrael sem maradhat semleges: döntenie kell, hogy segít-e megvédeni Ukrajnát az orosz invázióval szemben, vagy sem. Az elnök arról győzködte a képviselőket, hogy bocsássák Ukrajna rendelkezésére a Vaskupola védelmi rendszert: „Mindenki tudja, hogy az Önök rakétavédelmi rendszere a legjobb a világon, és hogy nagy segítséget nyújthatnának népünknek. Megmenthetik vele az ukránok, az ukrán zsidók életét.”