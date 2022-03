Csak azok a benzinkutak kapják meg a támogatást, akik nem küldik el a munkavállalóikat

Újabb részletek derültek ki a szerda este megjelent kormányhatározatról, amiben a kormány támogatást ígért a bajba jutott benzinkutaknak.

A határozat alapján a literenként 20 forintos támogatást március, április és május hónapokra igényelhetik a benzinkutak, a támogatást pedig a tavaly március, április és májusi fogyasztás 80 százaléka alapján számítják. A támogatást előlegként, egy összegben fizeti ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium.