Kína idén sem sugározza az Oscar-gálát

Tavalyhoz hasonlóan, idén sem lesz látható az Oscar-gála a kínai tévékben és az online stream csatornákon sem.

2021-ben történt meg először, hogy az addig rendszeresen vetített díjátadót nem adták le Kínában és Hongkongban. A hongkongi TVB műsorszolgáltató akkor azt mondta, hogy ennek pusztán kereskedelmi okai vannak, de valószínűsíthető, hogy a hongkongi tüntetésekről szóló film, a Do Not Split verte ki a biztosítékot. Szintén hozzájárulhatott a bojkotthoz, hogy abban az évben a legjobb rendezőnek járó díjra jelölték Chloe Zhao kínai filmrendezőt, akiről előkerült egy videó, amiben kritikus véleményt fogalmazott meg Kínáról. Amikor pedig meg is nyerte a díjat a Nomadland megrendezéséért, a kínai média gyakorlatilag elhallgatta azt.

A műsorszolgáltatók idén sem indokolták meg, hogy miért nem adják le a gálát. (Hollywoodreporter)