Kisteherautókból üvöltő kampányszlogenekkel és telefonálgató politikusokkal fordul rá a választási hajrára az ellenzék

"Élete hajrájára" készül az ellenzék, hangzott el az Egységben Magyarországért csütörtök déli háttérbeszélgetésén, ahol Zaránd Péter kampányfőnök, Simon András kommunikációs igazgató és Marosi Gergő, a kampánycsapat kreatív igazgatója vázolták fel, hogy hogyan készülnek megszólítani a kampány utolsó tíz napjában a választókat.

A kampányközpont bejáratában egyből egy visszaszámláló óra fogadja a betérőt Fotó: Király András

Illetve a választókon belül is különösen két csoportot, amit saját, nagy (ötezer fős) mintán felvett, belső közvéleménykutatásukkal azonosítottak. Hogy mi ez a két csoport, azt Zaránd részletezte.

A Fidesz szavazótáborán belül létezik egy tíz százalékot kitevő csoport - "tribe", ahogy Zaránd nevezte -, akik ugyan egészen biztosan nem szavaznának soha az ellenzékre, mert magukat a felmérés első kérdésében már fideszesként azonosítják, ám az elmúlt hetek történéseinek hatására abban már bizonytalanok, hogy elmennek-e szavazni. Őket a gazdaság egyre romló helyzete bizonytalanította el, de a háborúval kapcsolatos kommunikáció is zavart keltett bennük. Ezt a csoportot főleg negatív üzenetekkel tervezik megcélozni a következő tíz napban, hogy valóban távol tartsák a szavazástól.

A másik csoport, ami kiemelt célpontja lesz a kampánynak, a teljes népesség 7 százalékát teszi ki. Ők azok, akiket hagyományosan bizonytalanoknak szokás nevezni, de Zaránd szerint ez nem jó szó rájuk, inkább rejtőzködőként lehet őket leírni. Ez a főleg vidéki, városias közegben élő, iskolázott, a középosztály középső részéhez tartozó csoport, ami általában inkább a baloldali-liberális oldal felé hajlik, és amely úgy érzi, hogy bár nincsenek megélhetési gondjai, de mégis megrekedt. Őket pozitív üzenetekkel tervezik célozni, a mozgósításuk érdekében.

Ledolgozni a rendszerbe kódolt hátrányokat

Hogy hogyan, az már nehezebb kérdés. Zaránd elmondása szerint bár eredetileg országszerte 3500 óriásplakáton és citylight poszteren akartak kampányolni, ebből végül 2000 helyet sikerült csak szerezniük - hogy, hogy nem mindig akadt valaki, aki egy jobb ajánlattal végül el tudta halászni a korábban beígért plakáthelyeket. A kétezer plakáthely felén helyi jelölteket népszerűsítenek majd, a fennmaradó plakáthelyeken fele-fele arányban tolják majd a pozitív és a negatív üzeneteket.

Ez nyilván nem elég ahhoz, amit már a beszélgetés elején "életük hajrájaként" jellemeztek. A további tervekről már Marosi beszélt, először is összefoglalva, hogy mi "életük hajrája célja":

a rendszerbe kódolt hátrányok ledolgozása;

és az, hogy meg is mutassák, mennyit dolgoznak, hogy valóban életük hajráját futják.

Tervezett akcióik része a jelenleg még "bömbi" kódnéven futó projekt, aminek, ha van Isten, végül tényleg a "Zaykeltés" nevet adják majd hivatalosan. Ez 30 kisteherautót jelent, amikből harminc billegő körzetben fog üvölteni Nagy Zsolt hangján a kampány három alaptézise, miszerint Orbán=Putyin, Orbán nem tudja megoldani a megélhetési válságot, és Orbánnak nem ad majd pénzt az EU.

A felmerülő kérdésekre tisztázták, hogy billegőként továbbra is azzal a harminc körzettel számolnak, mint eredetileg, mert a decemberben kiszivárgott felmérés adataiban nem bíznak. Ebben a harminc körzetben amúgy most újra végeztek méréseket. Részleteket nem árultak el róla, ahogy az országos, nagy mintás mérésükről is csak annyit árultak el, hogy "hibahatáron belüli" a különbség a Fidesz és az ellenzék támogatottságában, illetve hogy saját méréseik szerint a kis pártok nem jutnak be a parlamentbe.

A miniszterelnökjelölt továbbra is főszereplője lesz a kampánynak, napi öt-hat fórumot is tarthat a hajrában. Fotó: Márki-Zay Péter/Facebook

A "bömbihez", vagy hát sulykoljuk, a "Zaykeltéshez" hasonlóan idegesítő húzásként 24 billegő központ "főterén" - ez Márki-Zay körzetében nem Hódmezővásárhely, hanem Makó főterét jelenti majd - videófalat állítanak fel, ahol reggeltől estig folyamatosan mennek majd reklámfilmjeik, amikkel legfeljebb az RTL-en találkozhatnak a szemfülesebb választók, ha elkapják a napi három alkalom egyikét. A cél itt, hogy legalább megmutassák a létezésüket, esetleg beszélgetésre késztessék róluk az embereket.

A láthatóságot azzal is növelnék, hogy 900 önként jelentkező aktivistájuknak postáznak kampánykellékeket, amikkel autójukat, ablakukat, házuk kerítését, kertjüket dekorálhatják, ezzel lényegében megduplázva az országos kampányra rendelkezésre álló plakáthelyeket.

Lesznek mozgósítási akciók, ilyen az "árasztás" fedőnevű művelet, amiben a következő két hétvégén 12 billegő körzetbe 12 busszal szállítanak majd 50-50 aktivistát megtámogatni a door to door, vagyis személyes megkeresésen alapuló kampányt, amihez felhasználják majd a január közepére összeállt, 860 ezer választó adatait tartalmazó egységes adatbázisukat is. A választás napján aztán komoly mozgósításba is kezdenek, aminek fő üzenete, hogy mindenki szóljon még három embernek. Márki-Zay miniszterelnökjelölt a következő napokban napi 5-6 fórumot tart majd, és lesznek kiemelt kampányesemények az összes ellenzéki vezető részvételével, illetve nemzetközi kampányt is folytatnak a nyugatra vándorolt választók regisztrálásáért, aminek amúgy pénteken jár le a határideje. Összességében a terepen 15 ezer aktivista segíti a kampányukat, és további néhány ezer dolgozik otthonról, például híváslistákkal. Apropó, a call centerükben is terveznek akciót, a következő napokban celebek is fogják hívogatni a választókat, illetve, és ezt afféle újításként tálalták, pedig a fejlett demokráciákban kb. a politikusi életforma alapja, néhány vezető ellenzéki politikus is beül majd telefonálgatni.