Már meg is nyitják az első McDonald’s-koppintó Ványa Bácsi éttermet Moszkvában

Ez gyors volt.

Március 12-én nyújtották be a szabadalmi kérelmet Oroszországban a Ványa Bácsi nevű új gyorsétteremlánc logójára, és ma Moszkvában meg is nyit az első szem a láncban.

Az orosz illetékeseket a jelek szerint cseppet sem zavarta, hogy a benyújtott ábra megegyezik a világ egyik legismertebb logójával, a McDonald’s sárga M-jével, csak éppen megdöntötték 90 fokban, hogy a cirill ábécé latin B-re emlékeztető V-jére utaljon. B mint V, V mint Ványa.



A hasonlóság azért sem véletlen, mert az új céget deklaráltan azért hozták létre, hogy minél több leállított McDonald’s működtetését vegye át Oroszországban. Illetve jobb kedvre derítse az oroszokat, hiszen a reménybeli lánc neve nemcsak magyarul hangzik nagyon hülyén, oroszul úgy mondják, hogy “Gyágya Ványa”.



Az első moszkvai egységről szóló videóban jól látható, hogy még arra sem ügyeltek, hogy a sárga ívek mindenhol meg legyenek döntve 90 fokban:

JUST IN: First 'Uncle Vanya' restaurant opens in Moscow pic.twitter.com/Kc7CjMuMgS