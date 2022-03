A COVID-hírlevélben magyarázza a kormány, miért mondott nemet Orbán Zelenszkijnek

Mióta kevesebb szó esik a járványról és az vakcinákról, a Rogán minisztériuma alá tartozó Kormányzati Tájékoztatási Központ változatos módokon próbálja felhasználni az oltási regisztrációnál megszerzett e-mailcímeket. Volt már, hogy az ellenzék ellen kampányoltak ezeken keresztül, pénteken pedig arról küldtek egy magyarázkodó levelet, Orbán Viktor miért mondott nemet Volodimir Zelenszkijnak, amikor az ukrán elnök a csütörtök esti EU-csúcson elmondott beszédében külön felszólította a magyar miniszterelnököt, hogy döntse el végre, kivel van, és ne tétovázzon tovább.

Orbán Viktor az EU-csúcson Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

„Videókapcsolaton keresztül az ukrán elnök is részt vett a csúcstalálkozókon, és külön szólt a magyar delegációhoz. Volodimir Zelenszkij követelte az energetikai szankciók bevezetését, és arra is kérte Magyarországot, hogy küldjön fegyvereket Ukrajnába. Orbán Viktor miniszterelnök ezeket a kéréseket elutasította. Megértjük, hogy az ukrán államfő az ukrán érdekeket képviseli, de másoknak is meg kell értenie, hogy mi a magyar érdekeket képviseljük. Hiába vannak olyan külföldi és hazai szereplők, akik ezt követelik, mi nem akarunk belesodródni ebbe a háborúba” -írja a kormányzati COVID-hírlevél.

Majd miután leírták, hogy szerintük miért nem lehet kiterjeszteni a szankciókat az energiahordozókra, a levelet azzal zárták, hogy „a legfontosabb célunk továbbra is az, hogy megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát. Elítéljük az orosz katonai beavatkozást, aggódunk Ukrajna területi épségéért, segítséget nyújtunk a bajbajutottaknak, de nem engedhetjük meg, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg”.