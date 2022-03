Az ellenzéki győzelemre, de az újabb Fidesz kétharmadra is van még esély

Egyrészt a közvélemény-kutatásoknak, illetve az azokból számított átlagoknak is van hibája. A fivethirtyeight.com számítása alapján még az Egyesült Államokban is 3 százalék volt a közvélemény-kutatási átlagok hibája az elmúlt 25 év elnökválasztásait nézve. Ráadásul az orosz-ukrán háború miatt a helyzet itthon a szokásosnál is ingatagabb.