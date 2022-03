Észak-Korea állami tévéje imázsvideóban mutatta be, hogy milyen, amikor 10-től számolnak vissza az ország katonai tisztségviselői, mielőtt megnyomnának egy gombot

Maga Kim Dzsongun észak-koreai vezető irányította a Hwasong-17 interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) sikeres próbaindítását csütörtökön az Egyesült Államok „visszatartására” irányuló erőfeszítések részeként – derült ki az észak-koreai állami médiából. (NK News)



Ha valaki kíváncsi lenne rá, hogy milyen, amikor Kim Dzsongun két magas rangú tisztje által közrefogva akciófilmes hősöket idéző szerelésben vonulva először jobbra, majd balra mutat jelentőségteljesen, majd a kilövés előtti pillanatokban a többi szereplőhöz hasonlóan többször is csekkolja az óráját, végül még a napszemüvegét is leveszi, hogy még jelentőségteljesebben bólintson, az ne hagyja ki az alábbi videót:

NEW: North Korea's state-run television shows the moment the country's military officials count down from 10 before they push what appears to be the launch button for Thursday's ICBM.



(Video: KCTV)