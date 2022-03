Ha nem is drámaian, de emelkedik az új fertőzöttek száma

Miután a március 15-i hosszú hétvége felborította az adatszolgáltatást a statisztikában, nem az egy héttel ezelőtti, hanem a két héttel korábbi adatokkal érdemes összehasonlítani az új fertőzöttek számát.

Az látszik, hogy emelkedni kezdett a regisztrált fertőzöttek száma. Nem drámaian: két hete pénteken 2 068 új fertőzöttet jelentettek, ma 2 439-et. Minden nap magasabb volt a statisztikába bekerülő covidosok száma, mint két hete: 14 316 volt összesen akkor, 15 269 most. Ennek nyilván köze van ahhoz, hogy március 7-étől a kormány feloldotta a korlátozásokat, közben pedig az omikronnak egy még fertőzőbb alvariánsa terjedhet, a Ba.2.

Más országokban is megfigyelhető az esetszámok növekedése, még meredekebben is, mint nálunk. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy ez az alvariáns is - az omikronhoz hasonlóan - ritkábban okoz igazán súlyos tüneteket.

A kórházi számokon ez az emelkedés egyelőre nem látszik, tartósan csökken a szám. Az esetszámok növekedése általában pár héten belül jelentkezik a kórházakban. 1 953 covidos van jelenleg kórházban, 70-en vannak lélegeztetőn.

38 újabb áldozata van a járványnak. A halálozási adatok javulnak, összesen ugyanakkor már 45 258-an hunytak el a járványban.

Első oltást tegnap 432-en kaptak, harmadikat 2 052-en, negyediket 3 952-en.

Első oltást eddig összesen 6 401 307-en, másodikat 6 185 041-en, harmadikat 3 838 261-en, negyediket 249 089-en kaptak.