Novák Katalin szerint a háború elfedi azokat a veszélyeket, amelyek ott leselkednek a gyermekekre

Egyelőre még nem lehet visszahallgatni Novák Katalin fideszes képviselő, megválasztott államfő Kossuth Rádiónak adott reggeli interjúját, de az Infostart és az MTI szemléje szerint a politikus például ezt mondta:

a koronavírus-járvány és a háború most eltakarja azokat a veszélyeket, amelyek most is ott leselkednek a gyermekekre.

Az április 3-i népszavazással kapcsolatban fontos és elvitathatatlan jognak nevezte, hogy a szülők maguk dönthessenek a gyermekeik szexuális neveléséről. "Édesanyaként számomra nagyon fontos az, hogy a gyermekeink hosszú távú szellemi, lelki, érzelmi biztonságát is garantálni tudjuk" - fogalmazott a megválasztott államfő.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy az ukrán-magyar határ mentén tett látogatása során olyan anyákkal találkozott, akiknek nincs fontosabb annál, minthogy a gyermekeiket biztonságban tudják. A riporter kérdésére pedig elárulta még azt is Novák Katalin, hogy a május 10-én kezdődő köztársasági elnöki ciklusának is lesz valamilyen arcéle.