Szijjártó személyeskedésnek tartja Zelenszkij felszólalását

A magyar külügyminiszter pénteken a közmédiának is reagált New Yorkból arra, hogy az urán elnök a csütörtök esti EU-csúcson elmondott beszédében külön felszólította Orbán Viktort, hogy döntse el végre, kivel van, és ne tétovázzon tovább. „Szerintem a stílusról most ne beszéljünk. Nem mintha ne lenne véleményem az ilyen típusú személyeskedésről, de mivel az elnök úrnak az országa háborúban áll, ezért a stílust és a személyeskedést most tegyük félre” -mondta Szijjártó, majd megismételte, hogy a magyar kormány nem engedi át a fegyverszállítmányokat, mert „elképesztő biztonsági kockázatot jelentenének a döntések”.

„Értem én azt, hogy az ukránok ezt várják el tőlünk, értem én azt, hogy a magyar ellenzék is ezt erőlteti, de a katonák küldése, a fegyverek küldése és a fegyverszállítmányok átengedése is rendkívüli biztonsági kockázattal jár. Magyarország belesodródását rizikózná a háborúba, márpedig ebből a háborúból nekünk ki kell maradnunk. Ezért ehhez a döntésünkhöz, ezekhez a döntéseinkhez természetesen ragaszkodunk, akárki akármit mond, akárki akárhogyan személyeskedik vagy akárhogyan is támadnak minket kívülről vagy Magyarországon belülről” -mondta a külügyminiszter.

Szijjártó érveit az ukrán külügy szóvivője ahhoz a narratívához hasonlította, amit az orosz tisztviselőktől szoktak hallani.