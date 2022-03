Hétvégi olvasnivaló Orbán brüsszeli ámokfutásától az oroszok megtorpanásáig

Ezen a héten is annyi minden történt, hogy egy évre elég lenne. Hétvégente összeszedjük a hétköznapok nagy anyagait, de ezúttal még a rövid összefoglalókat végiggörgetni sem egyszerű. Jövő héten még ennél is egy fokkal jobban fokozódik a helyzet - tartsanak velünk, minden reggel jövünk a lényeggel jövő héten is.

ŐRÜLET

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Egyszerre zavaros és bonyolult, másrészt viszont egyszerű és egyértelmű mélypont, amit az Orbán-kormány az elmúlt héten diplomáciai szinten véghez vitt. A szimbolikus pillanat természetesen Zelenszkij beszólása volt Orbánnak, amit magyarként tényleg nehéz szégyenérzet nélkül hallgatni, és ami miatt még a Covid-hírlevélben is magyarázkodik a kormány. De a belföldre szánt hazugságok és ferdítések már bonyolultabbak, szerencsére van nekünk egy Magyari Péterünk, aki elmagyarázza őket:

És egy történelmi példa: Orbán korábban még azért hibáztatta a NATO-t, mert nem vette fel Ukrajnát a tagjai közé.