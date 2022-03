Joe Biden: Az ukránok most ugyanazért harcolnak, mint a magyarok 56-ban

Joe Biden amerikai elnök beszédet tartott Varsóban, miután lengyel és ukrán politikusokkal, valamint ukrán menekültekkel találkozott. Nagyjából félórás beszédében párhuzamot volt az 1956-os budapesti forradalom és az azt követő, szovjet-ellenes felkelések, és a mai ukrajnai helyzet között, mondván, hogy a demokráciáért és szabadságért folytatott harc nem ért véget a vasfüggöny leomlásával

"Azt üzenem az ukrán népnek, hogy veletek vagyunk, pont"- mondta az amerikai elnök, aki szerint az ukránok bátor ellenállása a demokrácia, a szabadság és jogállam elveiért folytatott nagyobb harc része, ami összeköti a világ szabad népeit. Ezeket az elveket viszont mindig ostromolták a szabadság ellenségei, minden generációnak le kellett győznie a demokrácia morális ellenségeit.

"A Kijevben, Meritopolban és Harkivban dúló harcok egy régóta tartó küzdelem legújabb csatái. Magyarország 1956-ban, Lengyelország 1956-ban és aztán 1981-ben, Csehszlovákia 1968-ban." "Szovjet tankok nyomták el a demokratikus felkeléseket, de az ellenállás folytatódott, míg végül 1989-ben leomlott a Berlini fal, leomlottak a szovjet uralom falai, az emberek győzedelmeskedtek"- mondta az amerikai elnök, aki szerint viszont a demokráciáért folytatott küzdelemnek ezzel nem lett vége. Az elmúlt 30 évben az önkényuralom erői világszerte feltámadtak, amelyek megvetik a jogállamiságot, a demokráciát és magát az igazságot is.

"Oroszország ma megfojtotta a demokráciát, és máshol is ezt akarja tenni" -mondta az amerikai elnök, aki felháborítónak nevezte, hogy Vlagyimir Putyin - akit korábban mészárosnak nevezett - Ukrajna nácimentesítésével probálja igazolni az ország lerohanását. "Ez egy cinikus hazugság, és ezt ő is tudja".

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Biden az orosz népnek is üzent, már ha valahogy meg tudják hallani az üzenetét, utalva arra, mennyire szűri és cenzúrázza az orosz kormány az elérhető információkat. "Én mindig is őszintén és közvetlenül beszéltem az orosz emberekhez. Hadd mondjam el nektek, ha eljut hozzátok az üzenet, hogy ti, az orosz emberek, nem vagytok az ellenségünk. Nem vagyok hajlandó elhinni, hogy ti ünneplitek ártatlan gyerekek és nagyszülők lemészárlását. Vagy hogy elfogadjátok, hogy orosz bombák kórházakat, iskolákat, és az Isten szerelmére, szülőotthonokat rombolnak le. Vagy hogy a városokat körbeveszik, hogy éhezéssel kényszerítsék megadásra az ukránokat. Hogy családok millióit kergetik el az otthonaikból. Ezek nem egy nagy nemzethez mérhető cselekedetek. Ez a háború nem méltó hozzátok, az orosz néphez."

Az amerikai elnök az európai népeknek és kormányoknak is üzent. Mint mondta, a szabadságért folytatott újabb küzdelem kristálytisztává tett pár dolgot, például hogy Európának véget kell vetnie az orosz energiafüggőségnek, amiben az amerikaiak készek segíteni. Emellett véget kell vetni a Kremlből áradó korrupciónak, hogy esélyt adjanak az orosz népnek. A világ demokráciáinak pedig össze kell tartaniuk. Mint mondta, azzal az üzenettel jöttem ismét Európába, hogy a szabadságszerető nemzeteknek most kell elköteleződniük, hogy hosszútávon is együtt harcolnak, hogy összefognak és együttműködnek ma, holnap, és azután, éveken és évtizedeken keresztül.

"Nem lesz könnyű, lesznek áldozatok, de megéri, mert az önkényuralmat hajtó sötétség nem veheti föl a versenyt a szabadság lángjával, amely megvilágítja a szabad emberek lelkét szerte a világon."

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Biden szerint ahogy a Berlini falat is le tudta rombolni az emberek akarata, úgy a mostani generációnak is az a dolga, hogy a szabadságért harcoljon. És ahogy az európai népek összefogásának köszönhetően nyílt ki a páneurópai piknik alatt a magyar-osztrák határ, ahogy Lengyelországban a Szolidaritás mozgalomban összefogtak az emberek, úgy mutatja most az ukránok bátor ellenállása, hogy sok ember ereje többet ér, mint egy diktátor akarata. Sose add fel a reményt, sose kételkedj, sose fáradj, sose bátortalanodj el és sose félj - idézte János Pál pápa szavaival beszédét az amerikai elnök.