Kihagyták a zuglói ellenzéki jelölt bemutatkozását a kerületi lapból, mert a szövegben az önkormányzatot kritizálta

„Vajda Zoltán csak fotót küldött, önéletrajzot nem, tevékenységét a vajdazoltan.hu oldalon és a Facebookon követhetik” - ez a szöveg jelent meg a XVI. Kerületi Újságban az Egységben Magyarországért közös jelöltjének bemutatkozása helyén. Az összes többi jelölt beküldött önéletrajzát megjelentették.

Fotó: Olvasónk

A Telex mindkét felet megkérdezte, hogy mi történt. A XVI. Kerületi Újság főszerkesztője, Mészáros Tibor szerint „Vajda Zoltán minden választásnál eljátssza azt, hogy amikor önéletrajzot kérnek, helyette az önkormányzat fikázását, az újság kritikáját küldi el”. Hozzátette, hogy négy évvel ezelőtt ezt leközölték, most nem, azaz azért nem adott helyt a szövegnek, mert önéletrajzi adat nem volt benne. Mészáros fontosnak tartotta hozzátenni, hogy beírták a fotó mellé Vajda honlapjának a címét.

Vajda Zoltán azt mondta a Telexnek, hogy nem tudja mi a pontos definíciója az önéletrajznak, azt viszont tudja, hogy önkormányzati ellenzéki képviselőként ciklusonként mindössze 1400 karaktert kap a kerület lapjában. Szerinte a főszerkesztő a Fidesz kegyeltje, és soha nem írtak a lapjában az ő képviselői munkájáról egy sort sem.

A lap elkérte a kihagyott bemutatkozót is:

„Különös alkalom ez a bemutatkozó: önök ugyanis ezeken a lapokon nem az én nézőpontomból olvashattak rólam és képviselői munkámról. Nem olvashattak arról, hogy a költségvetéshez milyen javaslatokat nyújtottam be, nem olvashattak arról, hogy az iskoláink államosítása ellen milyen előterjesztéseim voltak, nem olvashattak arról sem, hogy a kerületi ingatlanvagyon védelmében milyen lépéseket javasoltam. Egy, az adófizetők pénzéből fenntartott kerületi újság azonban nem lehet az aktuális többség propaganda-felülete. Az lenne a dolga, hogy teret adjon és ütköztesse az eltérő véleményeket. Egy ideális világban nem maradhatna következmények nélkül, ha a 2018-as országgyűlési választásokat követően erről az újságról jogerősen kimondták, hogy az esélyegyenlőséget sértő módon jeleníti meg a választókerületben induló jelölteket, megállapítják a súlyos elfogultságot és bírságot rónak ki. Ma azonban itt, a Kertvárosban nem ideális világban élünk, így azt csak remélhetjük, hogy a korábbi főszerkesztő legalább azt a bírságot nem közpénzből fizette ki. Második ciklusomat töltöm az Önök bizalmából önkormányzati képviselőként, mégis csupán ilyen és ennyi lehetőséget kapok (ezt a szabályt kaptam: ”szóközökkel együtt 1400 karakter lehet„), hogy a saját szavaimmal megjelenjek. Addig is, amíg a nyilvánosság is valóban szabad lesz, kérem kövessenek engem honlapomon (vajdazoltan.hu) és a Facebookon.”