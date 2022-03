Őrületes számmal búcsúzik az ügyeletes

Ez marha jó háborús ügyelet volt, mert este 7-től mostanáig nem történt semmi igazán rettenetes. Így most kicsekkolás közben egy eszementül jó szám - Sweet: Ballroom Blitz - legkirályabb feldolgozását hallgatom Nina Hagentől. Aki rájött arra, hogy milyen klassz már maga a legendás intró is, amikor az énekes minden tagot végigkérdez, hogy "are you ready?", ezért több mint egy egész percen keresztül areyoureadyzik az elején. De elég a szövegből, jöjjön az éjjeli/hajnali tánc, a lehető legnagyobb hangerővel!

Itt az eredeti, ne olvass több hírt ma már!: