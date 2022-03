Egy több millió dolláros csalás, egy vegán séf, egy halhatalan kutyáról szóló ígéret és egy maffiaszerű, túlvilági „család”

A Netflix legújabb, nagystílű csalásról szóló bűnügyi dokusorozata, a Bad Vegan nemcsak azért sokkal durvább, mint A Tinder-csaló, mert itt jóval nagyobb összegről volt szó. A lehetetlenül sok kicsalt pénz mellett itt egy szekta-szerű őrület, egy halhatatlan kutyáról szóló ígéret és egy „húsruha”, de egy kicsit még Alec Baldwin is szerepet kapott.

Chris Smith dokuja, ami a Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives. (Vegán szökevény) címet kapta, Sarma Melngailis, New York-i vegán séf bukásáról és a kétezres években nagyon felkapott vegán étterme a Pure Food and Wine erősen zűrzavaros bezárásáról szól. Ennyi alapján tökéletesen érthető, ha valaki már lépne is tovább, mert hát tényleg, kit érdekel egy vegán étterem bezárása. De mindjárt érdekesebb lesz a sztori, ha kiderül, hogy az étterem bezárása mögött valójában az áll, hogy Melngailist egy férfi hosszas és őrült manipulációval vezette rá arra, hogy szép lassan dollármilliókat utaljon át neki, cserébe az örök életért. Sarma Melngailis volt a kétezres években a vegán és nyers ételek sztárséfje, New York-i étterme állandóan tele volt celebekkel, szerették őt az éttermében dolgozók is, a doku szerint már már giccs-szerű álomként indult a sztorija, amit csak tetézett, hogy egy darabig Alec Baldwinnal is kavart, akit az éttermében ismert meg. Csakhogy Baldwin szintén az étteremben ismerkedett meg azzal a nővel, akit azóta már feleségül is vett, Melngailis pedig egyedül maradt és továbbra is csak az éttermével foglalkozott. Egészen 2011-ig, amíg meg nem ismert a neten egy férfit.

Shane Foxnak akkoriban több tízezer követője volt Twitteren, köztük volt Alec Baldwin is, akivel rendszeresen viccelődtek egymással nyilvános posztokban, Melngailis többek között ezért is érezte megbízhatónak a férfit, akivel hónapokig nem találkozott, csak online tartották a kapcsolatot.

Valahol itt kezdődik a Bad Vegan igazi sztorija, ami 2015-ben azzal végződött, hogy miután a rommá manipulált Melngailis feleségül ment Foxhoz, akiről addigra kiderült, hogy valójában Anthony Strangisnek hívják és szerencsejátékfüggő, a férfivel együtt eltűnt New Yorkból, hátrahagyva éttermét a kifizetetlen dolgozókkal és a meglopott befektetőkkel.

Melngailis az évek alatt összesen 1,7 millió dollárt utalt át férjének, miközben az egy sor „érzelmi tesztnek” vetette alá és elhitette vele, hogy a pénzért és a „tesztekért” cserébe halhatatlanná teszi őt és a kutyáját is. Strangis eközben hasonlóan manipulálta Melngailis anyját is, akitől további pénzeket csalt ki. Teljesen átvette az irányítást a nő élete felett, beleszólt az étterem irányításába, még az emailjeit is ő írta, nem létező emberek nevében vette fel vele a kapcsolatot, és kergette ezekkel gyakorlatilag totális őrületbe Melngailist, akit végül rávett a menekülésre és a bujkálásra.

Strangis elhitette Melngailisszal, hogy ő valami különleges ügynök, akit állandóan megfigyelnek, ezért a nő biztonsága érdekében hozzá kell férnie minden digitális fiókjához és egyre több pénzre van szüksége ahhoz is, hogy valami nagyon ködösen körülírt csoport, akire csak „család”-ként hivatkozott, védelmet adjon neki és Melngailisnek. Már ha utóbbi „méltó” lesz rá és kiállja a „teszteket”. De Strangis arról is megpróbálta meggyőzni, hogy valójában ő nem is kövér, az évek alatt felszedett jelentős túlsúly rajta csak egy „húsruha”, ami csak álca, és már alig várja, hogy megszabadulhasson tőle, illetve hogy ez is a „teszt” része, hogy kiderüljön, Melngailis mennyire szereti őt.

Fotó: Netflix

A négyrészes dokusorozat nagy része korábban felvett telefonbeszélgetésekből áll, amelyekben Strangis rendszeresen fenyegeti és alázza Melngailist, aki a 2019-ben a most bemutatott dokuhoz felvett több órás interjúban továbbra is látványosan megzuhanva és összetörten, sokszor szinte mégis szenvtelenül beszél a történtekről. Gyakorlatilag tényleg úgy viselkedik, mintha valami szekta túlélője lenne, akinek még nem teljesen sikerült kimásznia a totális agymosásból, és akiben mintha még mindig élne a remény, hogy a kutyája tényleg örökké fog élni.

Közben azonban vannak a dokuban olyan részek is, amelyek mintha arra akarnának utalni, hogy Melngailis nem kizárólag csak áldozat volt, és hogy az a verzió is elképzelhető, hogy valójában ő szeretett volna pénzt kicsalni Strangistől, csak később fordult a kocka. Erről később Melngailis a Vanity Fairnek adott interjújában azt mondta, szerinte a doku „azt a benyomást kelti”, hogy szándékosan ment hozzá Strangishez, hogy a férfi pénzt utalhasson neki, de „ez egyáltalán nem így van”. „Anthony az agyszüleményeivel vett rá, hogy hozzámenjek.” Szerinte a sorozatból „nagyon világosan kiderül”, hogy kettejük közt valódi kapcsolat volt, és tényleg beleszeretett a férfiba.

Strangis gyakorlatilag egy mini szektát alapított, amiben ő volt a vezér, Melngailis pedig az egyetlen követője, végül mégis utóbbi került az újságok címlapjaira, rajta gúnyolódtak a lapok. Az újságcikkekben rendre a „vegán Bernie Madoff”-ként hivatokztak rá, és hónapokig volt vicc tárgya, amiért a hatóságok végül úgy találták meg őket, hogy le tudták követni, ahogy pizzát rendeltek.

Strangist és Melngailist 2016 májusában tartóztatták le a Tennessee állambeli Pigeon Forge külvárosában egy motelben. Melngailis bűnösnek vallotta magát nagy értékű lopásban, adócsalásban és csalás bűntettében, Strangist pedig négy rendbeli, nagy értékű lopás miatt ítélték el. Melngailis összesen négy hónapot ült börtönben, Strangis pedig egy évet.

A Bad Vegan sztoriját persze össze lehetne foglalni egyetlen mondatban is, miszerint egy látszólag okos nő megismerkedik a neten egy férfival, akinek odaadja az összes pénzét, majd lebuknak és letartóztatják őket egy olcsó motelben. De Sarma Melngailis története a részletekkel együtt ennél tényleg sokkal erősebb, a Strangis által kitalált, részben maffiaszerű, részben meg valami túlvilági, istenszerű „család” által megkövetelt „tesztek” miatt pedig sokszor kifejezetten megrázó is.