Egy több mint 20 éve Magyarországon élő hangmérnök is Oscar-díjas lett

Kevesebb figyelmet kapott Sipos Zsuzsa, a Dűne magyar berendezőjének Oscar-díja mellett, hogy elnyerte az akadémia szobrát egy másik, évtizedek óta Magyarországon dolgozó filmes is.

Mac Ruth hangmérnök szintén a Dűnében végzett munkájálrt kapott Oscart, megosztva.

A legjobb hang díját elnyert csapat: Doug Hemphill, Theo Green, Mark Mangini, Ron Barlett és a jobb szélen Mac Ruth Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

Az 54 éves Ruth Texasban tanulta a filmezést, 1995-ben forgatott először Magyarországon, a Veszélyes zóna című filmet. Annyira jól érezte magát, hogy 1997-ben visszatért, és azóta is Magyarországon él - mesélt erről még korábban a régi Indexnek. Remekül megtanult magyarul, magyar felesége lett, az állampolgárságot is megkapta.

Ruth több Magyarországon készült nagy filmen is dolgozott. Oscarra már korábban is jelölték a Mentőexpedíció, a 13 óra: Bengázi titkos katonái és a Szárnyas fejvadász 2049 és című filmekért. A negyedik jelölésre át is vehette a szobrot.