Tokaji és balatoni gigaberuházások zsilipeltek át az orosz Sberbanktól a Tiborcz-féle Gránit Bankhoz

Több tízezer ügyfélnek kellett új bank után néznie a Sberbank március 1-i megszűnése miatt. Például a Jellinek Dániel plázamilliárdos érdekeltségébe tartozó Appeninn Nyrt. március 3-án közölte, hogy a Sberbank végelszámolása az ingatlanos cég közvetlen többségi tulajdonában álló Dreamland Holding Zrt., valamint annak közvetett tulajdonában lévő projekttársaságok egyes, az orosz hátterű pénzintézetnél vezetett fizetési számláit is érinti. Magyarán az Appeninn néhány cégének új bankot kellett keresnie magának.

Nos, a Dreamland Holding Zrt., valamint az összes, tulajdonában lévő cég (DLHG Invest, Szántód-Balaland Kft., Visegrád Lepence Völgy Kft., Tokaj Csurgó Völgy Kft. TATK Kft.) március 1-én már új számlát is nyitott a Tiborcz István cége, a BDPST Zrt. által is jelentős részben birtokolt Gránit Bankban - szúrta ki a K-Monitor. Tehát még éppen csak megjelentek az első rossz hírek a magyarországi Sberbankról, az Appeninn projekttársaságai már rögtön átzsilipeltek az orosz hátterű banktól a miniszterelnök vejének bankjához.

A rendelkezés a DREAMLAND Holding Zrt. portfoliójába tartozó fejlesztési projektek ütemezését nem hátráltatja, azok megvalósítása a továbbra is a tervezett módon folytatódik



- nyugtatta meg a kedélyeket március 3-án az Appeninn. Ekkor már két napja a Gránitnál bankoltak.

Persze a bankválasztás abból a szempontból nem túl meglepő, hogy 2020 májusában a tőzsdén jegyzett Appeninn bejelentette, hogy a BDPST Zrt. (Tiborcz István érdekeltsége) kiszáll a társaságból. Az indoklás szerint a miniszterelnök veje korábban azt ígérte, hogy nem szeretne állami forrásokkal is támogatott cégben tulajdonos lenni. A vevő pedig a Jellinek Dániel-féle Indotek Group lett. Tehát 2020 májusában Tiborcz István kiszállt az Appeninnből, júniusban pedig bejelentették, hogy az Appeninn megvásárolta a Dreamland Holding Zrt. részvényeinek 75 százalékát. Itt pedig már jelentős állami pénzek tornyosultak fel a holding alá tartozó projektcégekben, amelyek most a Tiborcz-féle Gránit Banknál kötöttek ki.

Milyen beruházásokról van szó?

A 444 is megírta, hogy a Sberbank és az Orbán-kormány közösen milliárdokkal finanszírozta az ötcsillagos Minaro Hotel Tokaj építését. A Dreamland azonban nem csak Tokajban, hanem a Balatonnál is építkezik: szintén írtunk róla, hogy az ellenzék által csak „orosz kémbanknak” nevezett Nemzetközi Beruházási Bank és az Orbán-kormány milliárdokkal támogatta a szántódi Balaland projektet (szálloda és kalandpark). A harmadik gigaberuházás szintén vissza nem térítendő állami támogatásból épül Visegrádon: ebben a cikkünkben számoltunk be arról, hogy a visegrádi termálvizet megcsapolva, közpénz-milliárdból építheti át a lepencei strandfürdőt a NER-közeli ingatlanmogul.

Tehát ezeknek a Jellinek-beruházásoknak a projektcégei már nem a Sberbanknál, hanem március 1-e óta a Tiborcz-féle Gránitnál bankolnak, de a két üzletember nemrég egy másik nagy tranzakciót is nyélbe ütött, hiszen a miniszterelnök veje vette meg Jellinek Dániel cégétől a Diófa Alapkezelőt.

A Sberbank végelszámolása még sokáig tarthat, egyelőre azt sem tudni, hogy mekkora vagyonról van szó, de az biztos, hogy 360 milliárd forint volt a magyarországi Sberbank betétállománya a végelszámolás kezdetén. Mivel az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétbiztosítása ebből csak 146,7 milliárd forintra vonatkozott, elmondható, hogy 213 milliárd forintra, a betétösszegek 60 százalékára nem volt biztosítás.

Amióta megvette Tiborcz István a Gránit Bankot (nem tudni, hogy mennyiért és miből), azóta bizonyos üzleti körökben nagyon népszerű lett a pénzintézet. Nem csak Jellinek Dániel választása esett a bankra, hanem Orbán Viktor miniszterelnök 28 éves lánya, Szokira-Orbán Sára is ott nyitott számlát tavaly december 21-én, vagyis 9 nappal megelőzte a sógor nagy bankvásárlásának bejelentését.

A Portfolio pedig megírta, hogy újabb horvátországi sajtóértesülések láttak napvilágot arról, hogy a Jellinek-féle magyar Indotek veheti meg a Sberbank részesedését a legnagyobb horvát élelmiszer-kereskedőben. A Vecernij List napilap szerint a Fortenova átvilágítása már meg is kezdődött és a tranzakció várhatóan a következő hetekben megtörténhet. Az Ukrajna elleni orosz invázió miatt az EU komoly szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, amelyek érintik Horvátország legnagyobb vállalatának tulajdonosi szerkezetét, ezért a befektetőktől származó információk alapján a Sberbank a Fortenova-részesedés eladása előtt áll.