A kormány népszerűsíti a Huawei termékeit, de a diplomatáit eltiltja tőlük, mert a személyes adatokat Kínába küldik

A magyar kormány hosszú távú együttműködést kötött a kínai Huaweijel: az oktatás digitális átalakítását, az 5G meg a vezetékes hálózatok fejlesztését és az okosváros-megoldásokat is magában foglaló hosszú távú együttműködésről Palkovics László miniszter és a cég magyarországi vezérigazgatója írt alá szándéknyilatkozatot – számoltunk be róla mi is tavaly októberben.

A Huawei továbbra is szorosan együttműködik hazai oktatási intézményekkel, innovációkkal és tudástranszferrel támogatva a digitális oktatás fejlesztését – írta akkor a kínai cég. A tudástranszfer kifejezés új értelmet nyer a Direkt36 által most nyilvánosságra hozott külügyminisztériumi belső körlevél elolvasása után.

Fotó: Tyukodi Laszlo/tyukifoto.hu

Az egyébként a külügyminisztérium rendszerének oroszok általi megfertőzéséről szóló cikk be is másolja a tavaly karácsony előtt kelt, a külképviseleteken dolgozóknak szánt üzenetet. Ebben az áll, hogy „a KKM információ- és kiberbiztonságának növelésének érdekében végzett technikai vizsgálatok kimutatták, hogy a KKM hivatali levelezése nem kizárólag az arra engedélyezett típusú eszközökön és programok használatával folyik”. És melyek azok az eszközök, amelyek biztonsági okokból nem alkalmazhatók?

„Mérhető mennyiségű, bizonyítottan Kína irányába személyes adatokat rejtett módon kommunikáló eszközök is használatban vannak. Ilyenek, többek között (a teljesség igénye nélkül): Huawei (ZTE), Honor, Xiaomi, Wiko, OnePlus”.



A külügy annyira komolyan vette a fenyegetést, hogy két héttel az utasítás kiadása után a Direkt36 információi szerint a kibervédelmi felelős leszidta a munkatársakat, amiért nem tartják azt be.

A történet azért lehet kellemetlen a magyar kormánynak és a Huaweinek is, mert kemény globális harc folyik Kína, illetve az USA és szövetségesei között az 5G-hálózatok kiépítése körül. Az amerikaiak szerint kémkedésre használná a hálózatokat a kínai állam, és Trump külügyminisztere nyíltan be is szólt Szijjártó Péternek, hogy nem kellene ebben segédkezni. De a magyar kormányt ez nem tántorította el, ahogy az sem, hogy a brit, a svéd és a román 5G-hálózatból is igyekeztek kizárni a céget, ami az ujgurok elleni arcfelismerő rendszeren is dolgozott, illetve aminek a telefonja letiltja az olyan keresőszavakat, mint például a „szabad Tibet”.

Orbán és Szijjártó tárgyal a Huawei régiós és magyarországi vezetőjével Fotó: kormany.hu

Szijjártó többször nyilvánvalóvá tette, hogy nem lát nemzetbiztonsági kockázatot a Huawei terjeszkedésében, sőt, szerinte az Magyarország „nemzetgazdasági és stratégiai érdeke”.

Kicsit nehezebb lesz ezt az álláspontot képviselnie úgy, hogy közben a saját diplomatái el vannak tiltva a kínai telefonoktól, nehogy az érzékeny információk a kínai államnál kössenek ki.

A tiltás ugyanakkor láthatóan nem vonatkozik a többi minisztériumra, ez például a honvédelmi tárca államtitkárának, a Fidesz alelnökének gusztusos képe, amelyet egy bizonyítottan Kína irányába személyes adatokat rejtett módon kommunikáló eszközzel, egy Xiaomi telefonnal készített:

A Huawei a világ egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata, amely 170 országban majdnem 200 ezer embert alkalmaz. Az amerikai szankciók miatt még több erőforrást fordítanak kutatásra, többek között a mesterséges intelligencia és az intelligens autók területén - közölte a minap Meng Van-csou, a vállalat pénzügyi igazgatója, akit hat hónapja engedtek ki egy kanadai börtönből, miután Kína letartóztatott két kanadai állampolgárt, hogy kiszabadítsa. A cég annak ellenére ért el rekordnyereséget tavaly, hogy visszaesett a forgalma.

Címlapkép: Orbán Viktor és Guo Ping, a Huawei-csoport elnöke, kormany.hu