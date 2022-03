Fülöp hercegre emlékeznek a királyi család idősebb tagjai

Fülöp herceg április 9-én halt meg, 99 évesen. A tavalyi temetésén mindössze harmincan vettek részt, amit az akkori szigorú járványügyi intézkedések szabályai szerint tartottak meg.

A világ minden tájáról érkező magas rangú királyi családtagok most kedden gyűlnek össze Fülöp herceg emlékére a Westminster-apátságban. A megemlékezés során a járvány miatt a tavalyi gyászszertartásból kimaradt részleteket is pótolják. Elhangzik majd a „Vezess engem, te nagy Megváltó” himnusz is, ami a herceg egyik kérése volt a temetésével kapcsolatban. Erre tavaly az éneklést tiltó korlátozások miatt nem kerülhetett sor. A mai eseményre mintegy 1800 családtagot és vendéget hívtak meg.

A hálaadó istentiszteleten a mozgásban nem részletezett okok miatt korlátozott Erzsébet királynő is részt vesz – közölte a Buckingham-palota. (AP News)