Zelenszkij: Európa nem hallgathatja tovább Budapest kifogásait

„Az átlagember számára elképzelhetetlen a gonoszságnak az a foka, amit országunk fejére hoztak. Ezért kérem, hogy képviseljék a szolidaritás ügyét az Európai Unióban a szabadság és az emberiesség védelme érdekében” - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a dán parlamenti képviselőknek. Videóüzenetet így folytatta:

„Nem lehetnek orosz csápok Európában, amelyek belülről feszítik az Uniót, és még most is segíteni próbálják Oroszországot, hogy a lehető legtöbb pénzt keresse. Mindenki pontosan tudja, az EU-ban ki áll szemben az emberiességgel és a józan ésszel, ki az, aki semmit sem tesz Ukrajna békéjéért. Ennek véget kell vetni, Európa pedig nem hallgathatja tovább Budapest kifogásaira.” Az ukrán elnök keddi beszéde után így foglalta össze Telegram-csatornáján, milyen a kívánatos szolidaritás az európai uniós országok részéről: ki kell terjeszteni a szankciókat, le kell mondani az orosz olajról, nem szabad kereskedni Oroszországgal, és el kell zárni a kikötőket az orosz hajók elől. (A fent idézett rész 7:51-nél kezdődik.)

Zelenszkij a csütörtök esti európai uniós csúcson közvetlenül is megszólította Orbán Viktort azzal, hogy tudja-e, mi történik Mariupolban. „És te tétovázol, hogy kivesd a szankciókat vagy ne? És te hezitálsz, hogy átengedd-e a fegyvereket vagy ne? Tétovázol, hogy kereskedj Oroszországgal vagy ne? Nincs idő tétovázni, most dönteni kell.”

A kormány válaszában elutasította Zelenszkij követeléseit, mondván, hogy azok ellentétesek Magyarország érdekeivel. Orbán sajtófőnöke szerint Zelenszkij első követelése az volt, hogy Magyarország támogassa a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, illetve ne vásároljon gázt és kőolajat Oroszországtól. „A második kérése pedig az volt, hogy Magyarország engedjen át fegyverszállítmányokat, és küldjön fegyvereket Ukrajnába.”

Orbán Viktort az elmúlt napokban cseh és lengyel politikusok is élesen bírálták, végül a Budapestre tervezett V4-es védelmi csúcsot is le kellett mondani. Ahogy vasárnapi cikkünkben írtuk, az energiahordozók behozatalát egyelőre más országok sem korlátoznák, de Orbán a többi uniós vezetővel ellentétben csak arról beszél, hogyan nem akarja a kormánya megbüntetni Oroszországot. Közben ugyanúgy megszavazta például, hogy az orosz felelősöket állítsák nemzetközi bíróság elé, csak erről egyáltalán nem számolt be nyilvánosan.