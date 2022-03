A helyi fideszes képviselő jelenlétében pár napja kitüntetést kapott a Mészáros-esküvőt védő cég, pedig a vezetői épp előzetesben vannak

Öt napja tartották a Fejér megyei megyenapot, azt az ünnepséget, amelynek kicsit kampányszaga is volt, hiszen a helyi fideszes országgyűlési képviselő is beszédet mondott. Itt díjakat is átadtak, és ahogy a Feol tudósításából kiderül,



az EUROVÉD Security Zrt. is egy Salamon Lajos díjjal térhetett haza. Ezt azok kaphatják, „akik a megye közrendje, köz-, és vagyonbiztonsága, katasztrófaelhárítás érdekében hosszú ideje kimagasló szakmai tevékenységet folytattak, valamint a lakosság szolgálatában példamutató helytállást tanúsítottak.”

Így nézett ki az átadó:

Az azonban nem derül ki egyik tudósításból sem, hogy ki vette át az EUROVÉD nevében a díjat. Ez azért fontos kérdés, mert ahogy a Magyar Hang kedden megírta, a cég vezetői március első heteiben előzetes letartóztatásba kerültek.

A lap úgy értesült, hogy a NAV több száz millió forintnyi készpénzt foglalt le a házkutatások során. Az ügyészség közleménye szerint pedig, melyben cégnevet nem is említenek, a cégek több mint 800 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek 2017 és 2021 között. A Magyar Hanghoz eljutott információk szerint köztük van T. N. cégtulajdonos és rokona, B. I., aki ügyvezetőként tevékenykedett.

Golfkocsis EUROVÉD-es keményfiúk vigyázzák Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea lagziját tavaly szeptemberben. Fotó: Kaufmann Balázs

Annak ellenére jártak pórul az EUROVÉD vezetői, hogy ők ügyeltek a biztonságra Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjén, és ők őrzik a felcsúti stadiont is. A 24.hu tavaly írt a vállalkozásról, ebből kiderült, hogy ők őrzik Mészáros tihanyi nyaralóját és a Mészáros-cégekhez tartozó szállodákat, irodaházakat is.



Sovány vigasz lehet ezután, hogy Fejér megye mégis elismeri a „példamutató helytállásukat a lakosság szolgálatában”. Mindezt Vargha Tamás képviselő jelenlétében, aki amúgy a polgári hírszerzésért felelős államtitkár is egyben.