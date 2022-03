A Magyar Úszó Szövetség vizsgálóbizottsága szerint igazat mondott Szilágyi Liliána

A Magyar Úszó Szövetség sajtótájékoztatóján Papp Gábor ügyvéd, a bizottság elnöke bejelentette, hogy rendelkezésükre áll egy bírósági ítélet, amely kimondja, hogy Szilágyi Zoltán, Szilágyi Liliána apja agresszív viselkedést tanúsított idősebb lányával szemben. Ezen kívül kitér arra is, hogy a ksiebbik lánya, Szilágyi Gerda fejlődését is akadályozza, valamint a bizottság által meghallgatott személyek egybehangzó állítása alapján meggyőződtek arról, hogy mindaz, amiket Szilágyi Liliána a nyilvánosság előtt állított, megfelel a valóságnak – írja a Nemzeti Sport.

A Telex tudósítása részletesen ismerteti az ítéletet. „Számomra nem volt kérdés, hogy meg kell védeni Lilut az édesapjától. A bizottság egy befolyásmentes vizsgálatra törekedett” - mondta a lap szerint a sajtótájékoztatón Wladár Sándor, a szövetség elnöke. Azt is hozzátette, hogy „nem kívánatos személynek nyilvánítja a szövetség által rendezett eseményeken”.

Papp Gábor, a bizottság elnöke bemutatta azt a 16 oldalas jelentést, amit az ügyről írtak. Ez azokból az ülésekből született, amelyeken az ügy összes szereplői – sporttársak, edzők – személyesen megjelentek és elmondták az élményeiket. Azt a pszichológust is meghallgatták, akinek Liliána 2016-ban a legkomolyabb bántalmazásról számolt be.

Egy bírósági ítélet is megerősíti, hogy a szakembernek brutális bántalmazásról számolt be az úszó, amelyeket többen is alátámasztottak. Volt olyan versenyzőtársa, aki sírva fakadt, amikor barátja bántalmazásáról beszélt.

Szilágyi Liliána a női 100 méteres pillangóúszás előfutama után a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 21-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Szilágyi Liliána tavaly decemberben beszélt arról, hogy apja bántalmazta.



Bántalmazott vagyok. Méghozzá egy olyan ember által, akitől eredendően a legnagyobb szeretetet és elfogadás kellett volna, hogy kapjam. Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan. Gyermekkoromtól kezdve” - írta meg akkor a Facebookon és az Instagramon.



Az úszószövetség két hét múlva megalakította azt a vizsgálóbizottságot, ami Szilágyi ügyét hivatott kivizsgálni. Addigra az apa is reagált a vádakra. Nem csupán tagadta azokat, hanem visszatámadott. „A Szilágyi név helyett viseld édesanyád családnevét” - üzente lányának. Szilágyi Gerda december végén azt mondta, nem igazak, amiket Liliána állít. Ezután a nővére azt üzente neki: „Minden, amit tettem és teszek, az nagy részben azért van, hogy egyszer te is szabadon tudj élni.”