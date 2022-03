A tel-avivi merénylet öt áldozata közül kettő is ukrán volt

Ukrajna izraeli nagykövetsége megerősítette, hogy a keddi tel-avivi merénylet öt áldozata közül kettő is ukrán állampolgár volt - írja a The Times of Israel. A rendőrség közlése szerint egy 23 éves és egy 32 éves áldozatról van szó, akiket akkor lőtt le a támadó, amikor egy üzlet bejárata előtt ültek a Bialik utcában.

A Haaretz úgy tudja, mindketten évek óta Izraelben éltek. Egyiküknek izraeli felesége volt, a szülei pedig szeretnék hazajuttatni Ukrajnába a holttestét, hogy ott temessék el.

A támadás helyszíne Tel Avivban. Fotó: MOSTAFA ALKHAROUF/Anadolu Agency via AFP

Kedd este egy támadó több emberre is rálőtt Tel-Aviv egyik elővárosában, a merényleteknek öt halálos áldozata van. A támadás helyszíne az ultraortodox zsidók lakta Bnei Brak városka volt. A támadó, egy 27 éves palesztin férfi a beszámolók szerint válogatás nélkül nyitott tüzet, közvetlen közelről lőtt az emberekre, míg a rendőrök agyon nem lőtték.