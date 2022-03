Az orosz hadsereg elvonult Csernobil alól

Az elmúlt 24 órában megérkezett az első hat szállítmány abból a "kb. harmincból", amit az Egyesült Államok a biztonsági segítségnyújtás keretében küld Ukrajnának. "Minden nap érkezik anyag a térségbe, beleértve az elmúlt 24 órát is" - közölte John Kirby, a Pentagon szóvivője. Elmondása szerint azokra a hadfelszerelések kapnak prioritást, "amikről tudjuk, hogy az ukránoknak leginkább szükségük van", vagyis tank- és légelhárító fegyverekre. Azt is mondta, hogy az Ukrajnának felajánlott Switchblade drónok - ezek lényegében aprócska repülő bombák, amiket a gyalogság is könnyen magával vihet, és pillanatok alatt el is indíthat - is "viszonylag hamar" megérkezhetnek Ukrajnába. (Via The Guardian)