Chris Rock műsoraira viszik a jegyeket, mint a cukrot a pofon óta

Az elmúlt 48 órában huszonötször annyi jegyet adtak el Chris Rock standup előadásaira, mint amennyi egy átlagos napon fogyott a StubHub jegyértékesítő oldal adatai szerint - írja a Hollywood Reporter. Ez azt jelenti, hogy mióta a humorista kapott egy pofont Will Smith-től a vasárnapi 94. Oscar-gálán, többen lettek kiváncsiak Rock műsoraira, mint egész márciusban addig. Ráadásul a jegyárak is emelkedtek nagyjából 100 dollárral, így most 250 dollár körüli összegért (80 ezer Ft.) lehet bejutni egy-egy műsorára. Rock legközelebb a kaliforniai Indioban fog fellépni minden bizonnyal teltház előtt a jövő hétvégén.



Marketingnek kicsit erős. Fotó: ROBYN BECK/AFP

A két nappal ezelőtti díjátadón Rock volt az egyik műsorvezető, aki a hasonló gálákon megszokott módon különböző sértő viccekkel tűzdelte az átkötéseket. Az egyik ilyen során Will Smith feleségével poénkodott. Abból csinált poént, hogy Jada Smith, akinek egy betegség miatt le kellett borotválnia a fejét, biztosan alig várja, hogy szerepelhessen a G.I. Jane 2-ben. Will Smith erre felugrott, felment a színpadra, és lekevert egyet Rock-nak, aki igyekezett ezt is poénra venni. Azonban ez a vicc sem ért célba, ugyanis Will Smith többször dühösen elordította magát, hogy Rock „ne vegye a felesége nevét a kibaszott szájára.”

Mindezek után perceken belül meg is kapta az Oscar-díját Smith, amit sírva vett át és azonnal bocsánatot is kért a pofozkodásért az akadémiától és a nézőktől, azonban Chris Rocktól nem. A humorista végül nem tett feljelentést, Will Smith pedig azóta sem győz magyarázkodni és még az is kilátásban van, hogy az erőszak miatt elveszik a díját végül.