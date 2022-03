Roman Abramovics pár órára megvakult, mégis részt vesz az orosz-ukrán béketárgyalásokon

A második hónapjába lépett orosz-ukrán háború egyik legmeglepőbb eseménye Roman Abramovics milliárdos orosz üzletember, a Chelsea tulajdonosának feltűnése volt azokon a keddi fotókon, amik az isztambuli orosz-ukrán béketárgyalásokon készültek. Az egyik fotón az oligarcha a békeközvetítőként fellépő Erdogan török elnökkel diskurált.



Trécselés az isztambuli béketárgyalás helyszínén, balra Erdogan elnök, középen Abrammovics. Fotó: SERGEY KARPUHIN/Sputnik via AFP

A meglepetés egyik oka az, hogy Abramovics neve nem szerepelt az orosz delegáció tagjainak listáján. (Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a New York Timesnak annyit mondott, hogy a milliárdos Moszkva “egyetértésével” vesz részt a tárgyalásokon, de azt nem árulta el, hogy milyen minőségben.)



A meglepetés másik oka az, hogy egy nappal korábban, hétfőn derült ki, hogy Abramovics és az ukrán tárgyalódelegáció két tagja március 3-4-én rosszul lett Kijevben, még az is elképzelhető, hogy merényletet követtek el ellenük. A Bellingcat szakértői szerint feltehetőleg megmérgezték őket, de nem kizárt, hogy mikrohullámú fegyvert vetettek be ellenük. Abramovics, egy másik orosz üzletember és az ukrán delegáció egyik tagja, Rusztem Umerov a 3-án este 10-ig tartó tárgyalás után már rosszul érezték magukat. Másnap, miután autóval elindultak Lviv felé, hogy onnan Lengyelországon át Törökországba utazzanak a következő tárgyalási fordulóra, a rosszullétük odáig fokozódott, hogy ijedtükben Christo Grozevhez, a Bellingcat vezetőjéhez, a Navalnij-mérgezést kinyomozó híres tényfeltáróhoz fordultak, hogy derítse ki, őket is megmérgezték-e. (Érdemes felfigyelni az iróniára: Putyin és az orosz vezetés ellenséges álhírgyárként szokták gyalázni a Bellingcatet, ehhez képest amint elkezdte félteni az életét, Putyin bizalmasa azonnal hozzájuk fordult.)

Tegnapra az is kiderült, hogy az első hírekkel ellentétben, amik relatíve enyhébb tünetekről szóltak - szúró szemfájdalom, bőrhámlás az arcon és a kezeken -, Abramovics a Guardian tudomása szerint olyan súlyos állapotba került, hogy több órára megvakult. A New York Times pedig azt írta, hogy az őket vizsgáló szakértőtől azt kérdezte, “Haldoklunk?”.