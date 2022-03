Tornádó kapott szét egy iskolát Texasban

Forgószél tombol az iskolai kosárpályán - ez látszik a texasi Jacksboro általános iskolájában készült egyik felvételen. A tornádó még múlt hét hétfőn söpört végig a Dallashoz közeli kisvárosban, a videókat viszont most hozta nyilvánosságra az NBC helyi tévécsatornája.

A többi felvételen az is látszik, ahogy az épületből valaki másodpercekkel előbb menekül ki, mint hogy a forgószél kártyavárként döntené össze az iskola folyosóit. Az E-3 nevű tornádó nagyjából 240 kilométer/órás sebességgel száguldott végig 17 texasi településen, komoly anyagi károkat és sérüléseket okozva. Innen délre, New Orleans felé haladt tovább, ahol legalább egy ember életét is vesztette a tornádóban. (NBC)