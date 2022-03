A szlovén miniszterelnök helyesli, hogy légvédelmi rakétarendszert küldjenek Ukrajnának

Janez Janša szerdán a CNN újságírójának beszélt arról, hogy támogatja a kezdeményezést, mely szerint hazája SZ-300-as légvédelmi rakátarendszert küldjenek Ukrajnának.

Mint fogalmazott, ez most az, amire a leginkább szüksége van most az ukránoknak, ugyanakkor kitért arra is, hogy nem szeretne sokat beszélni arról, mi mindent adnak nekik.

Janša beszámolt arról is, hogy beszélt Zelenszkij ukrán elnökkel, aki elmondta, hogy a kormánya alkotmánymódosító népszavazás előkészítésén dolgozik, hogy kikerüljön az alkotmányból Ukrajna NATO-tagság iráni szándéka. A szlovén miniszterelnök szerint ez egy pragmatikus döntés, mert miután megnyerik az ukránok ezt a háborút, a NATO akarja majd, hogy csatlakozzanak. Ha vége lesz ennek a háborúnak, akkor szerinte az ukrán hadsereg lehet majd az egyik legerősebb a kontinensen.