Akkor most pár napig kizárólag esőre lehet számítani

Minden előrejelzés szerint napokig esni fog, az Időkép szerint a most érkező mediterrán ciklon miatt 24 óra alatt helyenként 30 milliméternél is több csapadék eshet. Ezt írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése is, ami szerint délnyugaton akár az ég is megdörrenhet. Ez azt jelenti, hogy hidegebb is lesz, napközben maximum 10-15 fok lehet.

Pénteken a csütörtökhoz hasonlóan a legtöbb helyen esni fog, cserébe szél is lesz, az ország északi felén 6-11 fok, délebbre 12-20 lehet.

Szombaton éjjel miután sokfelé fagypont közelébe hűl a levegő, az eső a hegyekben átválthat hóra, kialakulhat havas eső és havazás is.

Vasárnap is marad a hideg és esős, néhol picit akár havas idő is. A hosszútávú előrejelzések szerint a tavasz csak a jövő hétvégén tér vissza.