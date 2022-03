Csak a Megafon 1 milliárd forintot hirdetett el a Facebookon

2019. április óta lehet követni, ki mennyi pénzt költ el a Facebookon politikai hirdetésre, és kik a legnagyobb hirdetők Magyarországon, vagy hogy egyáltalán mi számít politikai hirdetésnek.

Aztán bemutattuk azt is, hogy a politikai táborokhoz köthető hirdetők összesen mennyit költöttek a Facebookon.

Az előző héten a kormányoldal újra rekord sok pénzt szórt el.

Most a múlt hét adatait mutatjuk be, illetve a politikai oldalak Google-hirdetéseiről is írunk.

Meglepő lehet, de most Dúró Dóra, Márki-Zay Péter, az Origo, a Megoldás Mozgalom és a Mandiner végzett az élen. (A megafonosok – akikről itt írtunk bővebben – persze most is nagyobbat mentek, főleg az Aktuálissal együtt.)

A hirdetőket megnézve marad a sima fideszes fölény, a Megafonra és az Aktuálisra együtt elment 83 millió forint, a Mediaworks pedig már 66 millióért hirdetett.

A három legnagyobb hirdető összességében még mindig a Megafon, ami már átlépte az 1 milliárd forintot, az Aktuálissal együtt pedig már több mint 1,3-at hirdetett el, utána jön a Fidesz és a kormány, de már a Mediaworks is elhirdetett 327 milliót.

Összességében még mindig jóval többet költött a kormányoldal, mint mindenki más, már elérte a 4 milliárd forintot.

Az elmúlt héten a kormányoldal új rekordot döntött, közel 300 milliót költött, de a Gattyán-féle Megoldás Mozgalom és a Mi Hazánk is nagyon pörgött. (Bár a Mi Hazánk most a Facebook-tiltása miatt bajban van.)

Az ellenzék továbbra is főleg azt hirdette, hogy Orbánék lopnak és putyinisták, a kormányoldal pedig azt, hogy az ellenzék háborúpárti, és azt akarja, hogy ne jöjjön orosz gáz.

A Google-nél a helyzet változatlan

Mint arról már múlt héten írtunk, a Facebookon elköltött összegekhez képest a Google-re költött pénzek eltörpülnek, jóllehet, valószínűleg mindenki találkozik unos-untalan - már, ha nem előfizető - a YouTube-os videók elé bepörgetett politikai hirdetésekkel.

Az elmúlt héthez képest ugyanazokat a videókat futtatta tovább a Fidesz, mint korábban: Márki-Zay Péter és Gyurcsány Ferenc veszélyesek, mert elzárnák az orosz gázt, illetve hátrafelé mennének ahelyett, hogy előre tartanának, sőt hogy háborúba küldenék az országot - a hirdetésekre elköltött összeget nem tudjuk, de már bőven a millió feletti költési kosárban vannak. Az ellenzéki hirdetéseket menedzselő cég, az Oraculum 2020 a múlt héten Orbán és Putyin között párhuzamot vonó, az orosz befolyással riogató hirdetésre költött millió közeli összeget.

A legtöbb elérést - függetlenül a rájuk költött összegtől - szintén két fideszes képes hirdetés érte el, amelyeket több mint egy hónapja futtat a kormánypárt: az "Együtt erő vagyunk", illetve a "Hahó, fiatalok!", a 25 év alatti szja-mentességről.

A kampányköltések adatai egy helyen a 444 választási mellékletében.

A 2021 januárja óta elköltött hirdetési pénzek tekintetében - a 444 kategorizálása alapján - továbbra is, messze a kormánypártok költöttek a legtöbbet.

Ki lő rám?

Nemrég a Lakmusz írt arról, hogy a Who Targets Me kiegészítőjével meg lehet nézni, hogy a politikai szereplők mi alapján célozzák a Facebook-felhasználót. Akinek Chrome böngészője van, itt tudja telepíteni, aki Firefoxot használ, az pedig itt, és pár nap múlva részletes adatokat kaphat.

A Google Political Ads adatbázis adatainak feldolgozásában közreműködött Fernezelyi Simon. (Címlapkép: Rendőrségi drónról megafonnal szólnak rá a társadalmi távolságtartást nem betartó járókelőkre egy bevásárló utcában a hollandiai Heerlenben 2020. április 4-én. Marcel Van Hoorn/AFP)