Neked csak egy gombnyomás, nekik egy nyaralás

Mi lenne ha egyszerre tehetnél meg két jó dolgot is; csökkenthetnéd a környezeti terhelést, közben pedig segíthetnéd a nehéz sorsú gyerekeket? Ehhez most nem kell mást tenni, csak visszavinni a SPAR üzleteiben felállított automatákba a használt alumínium dobozokat. Mert az aludobozok visszaváltásakor nemcsak további szeméttől szabadítod meg a környezetedet, de fogyatékossággal élő és rászoruló gyerekek nyári táboroztatását is támogathatod.

A Returpack „Minden doboz visszajár” címen futó kezdeményezésének köszönhetően 2022. március 31-től megszabadulhatsz a háztartásodban felgyűlt aludobozoktól, azokat elég csak elvinni a kijelölt SPAR vagy INTERSPAR üzleteknél található automatához. A dobozok visszaváltása során úgy is dönthetsz, hogy a gyerekeket segíted, ehhez mindössze egyetlen gombot kell megnyomnod. Így nemcsak a környezeted védelmével foglalkoztál, de azért is sokat tettél, hogy klassz élményeket szerezhessenek a rászoruló gyerekek.

A kezdeményezésben részt vevők emélik, hogy az aludobozok visszaváltásával és az automatákon a „felajánlás” gomb választásával minél több nehéz sorsú gyerek szabadidejét tehetik majd teljesebbé és boldogabbá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyári táboraiban.

2021-ben például több mint 30 ilyen automatában 320 tonnányi, több mint 20 millió dobozt váltottak vissza az emberek. Ez a megdöbbentő mennyiség pedig csak az összes Magyarországon forgalomba hozott aludoboz közel 2 százaléka.

Miután ezek az automaták tizenkét éve működnek, így eddig körülbelül 220 millió darab aludobozt hasznosítottak újra, ami úgy 14 ezer tonnával csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását. Sőt, a Minden Doboz Visszajár magyarországi képviselője szerint a SPAR üzleteiben található automatákban visszaváltott dobozok újrahasznosítása magyarországi statisztikák alapján 55 ezer ember, vagyis egy Eger méretű város évi energiafogyasztásának megtakarításával egyenértékű.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerint is fontos most ez a kezdeményezés, leginkább azért, mert az aludobozok árának felajánlásával a vásárlók elsősorban élményeket adnak azoknak a gyerekeknek, akik ezt máshonnan nem kapják meg.

A kezdemény részleteit a www.mindendoboz.hu/adomany oldalon lehet elérni, az aludobozok visszaváltásában résztvevő SPAR és INTERSPAR áruházak listája pedig a www.sparafenntarthatojovoert.hu/szelektiv-hulladek oldalon érhető el.