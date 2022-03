Orbán: Mi is ott vagyunk a harcmezőn

Szokatlanul kemény hangvételű Facebook-posztban kelt ki Orbán Viktor az olyan erők ellen, amik szuverén államok függetlenségét veszélyeztetik.

„De mi sem most jöttünk le a falvédőről, mi is ott vagyunk a harcmezőn, és mi is tesszük a dolgunkat” - írta a magyar miniszterelnök.

Orbán és harcostársai persze nem AZON a harcmezőn vannak ott, ahol tényleges harc dúl a hazájukat védő ukránok és az országot megszálló orosz katonák között, és a szuverén államok függetlenségét veszélyeztető erők alatt sem Vlagyimir Putyin Oroszországát érti, hanem - hogy, hogynem - a magyar baloldalt. Ellenük jön le a falvédőről és meg ki a harcmezőre a Fidesz a kormányfő posztja szerint.

Az ukrajnai harcmezőn közben olyannyira nincs ott a magyar kormány, hogy az már az ukrán vezetésnek is szemet szúrt, és Budapest fontos szövetségeseit idegenítette el.