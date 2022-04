Kovács Gergely: Márki-Zay ne foglalkozzon a politikával

„Kár, hogy nem jutottunk be, és nem lesz legális holnaptól a marihuána Magyarországon és marad így a közbeszerzési rendszer” - mondta Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke az ATV kérdéseire. Azt is sajnálják, hogy megelőzte őket a Mi Hazánk Mozgalom, akik a „covid-diktatúra” megszüntetését ígérték. Kovács az egész eredményt szomorúnak tartja, és szeretnének a következő négy évben azon dolgozni, hogy ez megváltozzon. Ez azonban nem azt jelenti, hogy belépnének az ellenzéki összefogásba, abba soha nem szeretnének belépni a pártelnök szavai szerint, és ezt az indokolja, hogy az összefogás most rosszabb eredményt ért el, mint 2018-ban az ellenzéki pártok külön-külön.



Az ellenzéki összefogás Kovács szerint sokat tett azért, hogy az MKKP ne jusson be a parlamentbe, és az ellenzék miatt nyert ilyen nagyot a Fidesz is. A pártelnök Márki-Zaynak azt üzente, ha szeretne tenni Magyarországért, ne foglalkozzon a politikával.

„Mindenkitől bocsánat, mi szerettünk volna elérni 5 százalékot” - mondta, és szerinte ők is elrontották a kampányt, le kellett volna győzniük a Mi Hazánkat.