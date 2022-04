Toroczkai László: Ez még csak a kezdet

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke 23 óra 20 perckor ünnepélyesen bejelentette, hogy a pártja bejutott a parlamentbe.

"Honfitársaim! Megtörtént a csoda, amiben senki sem hitt, csak azok a magyarok, akik 2018-ban az ásotthalmi pusztán életre hívták ezt a mozgalmat" - kezdte a beszédét. Majd felsorolta, hogy még kik hittek benne, egészen a többszázezer emberig, akik a pártra szavaztak.

Emlékeztetett, hogy a közvéleménykutatók, a Fidesz és a balliberális oldal sem hitt bennük.

"Tudtuk végig, hogy elképesztő túlerővel szemben kellett ennek a csapatnak dolgoznia. A Facebook is beavatkozott ellenünk, letörölte a mozgalom és az én oldalamat is. A Fidesz és a balliberális tömb is beavatkozott, el akartak hallgattatni a minket a médiájukban" - sorolta a nehézségeket, amiken túlléptek.

"Szeretném üzenni: ez még csak a kezdet" - üzente. Azt mondta, hogy a céljuk nem a képviselőség, hanem Magyarország megmentése, talpra állítása, hogy újra a régi fényében tündököljön az ország. "Oligarchák nélkül, ha kell az egész világgal szemben. A csatát megnyertük, de folytatódik a küzdelem, míg egész Magyarországot fel nem emeljük" - zárta gondolatait a Mi Hazánk elnöke.

A Mi Hazánk a 2018-as választás után vált ki a Jobbikból.