A nyugati lapokban Orbán győzelme mellett az a hír, hogy beszólt Zelenszkijnek

Az orosz-ukrán háború miatt ugyan nem a címlapok tetején, de az összes jelentősebb nyugati híroldal beszámolt a Fidesz nagyarányú győzelméről a magyar választásokon. A beszámolók kiemelik azt is, hogy Orbán győzelmi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is kritizálta.

A BBC címben is ezt emelte ki, cikkükben pedig arról írnak, hogy Orbán beszédében Brüsszelt és Zelenszkijt is az ellenfelének nevezte. A brit közszolgálati lap a hírcikk mellé egy rövid gyorselemzést is közölt, mely szerint a Putyinnal szívélyes kapcsolatot ápoló Orbán győzelme „kiszámíthatatlan tüske” a nyugati hatalmak számára, hiszen Magyarország egyre inkább elszigetelődött ugyan az EU-ban és a NATO-ban, de Orbán tudja, hogy egyik szervezet sem akarja kiközösíteni, mert fontos neki, hogy egységesnek tűnjenek Moszkvával szemben.

Hétfő reggel ez volt a legolvasottabb cikk a BBC honlapján.

A Guardian tárgyilagos összefoglalót közölt a vasárnapi eseményekből, de ők is a cím alatt emelték ki, hogy Orbán már a győzelmi beszédében Zelenszkijt célozta.

A New York Times pedig összekötötte a magyar és a szerb választás hírét, azzal a felütéssel, hogy mindkét országban a Putyin-barát vezetés marad hatalmon.