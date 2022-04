Donáth Anna szerint mindannyian felelősek a bukásért

„Nincs mit szépíteni: elvesztettük ezt a választást. Eltűnt legalább 800 ezer ellenzéki szavazó, és erre nem csak a rendszer működése, a hatalom erőforrásfölénye vagy a kampányban elhangzó néhány, a propaganda által hazug módon kiforgatott mondat a magyarázat.

Ennek az okait fel kell tárnunk és meg kell értenünk. De nem szabad most egy-egy bűnbakot keresnünk. Ezért a bukásért ugyanis ellenzéki politikusként mindannyian felelősséggel tartozunk”

- írta az oldalán Donáth Anna, miközben az összefogás többi pártja, a Jobbik, a DK és az LMP már Márki-Zay Péteren igyekszik elverni a port a vasárnapi vereségért.

Donáth Anna, a Momentum elnöke beszédet mond, mellette Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke és Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, főpolgármester az Egységben Magyarországért eredményváró rendezvényén, a Városligeti Műjégpályán Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Donáth Anna úgy látja, vasárnap nem tudtak élni a lehetőséggel, „hogy megvalósítsuk azt az igazságos és emberséges Magyarországot, amiben hiszünk. De ez a mi országunk is, és a mi jövőnk is kockán forog. Ezért az a feladatunk, hogy a most érzett dühünket és csalódottságunkat teremtő erővé formáljuk. És hogy felkészítsük a lelkünket a következő időszakra. Mert a szabad Magyarországért folytatott küzdelem hosszabb és nehezebb lesz, mint azt bármikor is gondoltuk volna”.