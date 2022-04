Jámbor András: Sok szellemi munkát mulasztott az ellenzék

József- és Ferencvárosban a baloldali Jámbor András nyerte a választást.

Más körzetekkel ellentétben úgy tűnik, sikerült bevinnie a régi jobbikos szavazókat az összefogásba.

Szerinte ehhez intenzív terepmunka és helyi ügyekre koncentráló kampány kellett.

Most viszont sok mindent végig kell gondolni: leváltható-e a Fidesz választásokon, be kell-e ülni a parlamentbe, és milyen szellemi munkát kell pótolni?

Országosan kudarcba fulladt a választás az ellenzéki pártok számára, Budapesten viszont két körzetet leszámítva az összeset megnyerték. Közéjük tartozik Józsefváros-Ferencváros is, ahol Jámbor András, a Mérce volt főszerkesztője, a fudanos népszavazási kampány egyik legaktívabb figurája indult Sára Botonddal és a mögötte álló Kocsis Mátéval szemben.

Jámbor úgy szerzett közel 48 százalékot, hogy a Mi Hazánk az országosan ismert Dúró Dórát jelölte, aki korábban jobbikosként is ebben a körzetben indult. Ráadásul ott volt a Kutyapárt ferencvárosi alpolgármestere, Döme Zsuzsanna is, igaz, egyéniben ő is Jámbor támogatására biztatta a választókat.

Jámbor András (Ellenzéki összefogás) – 47,62% , 19 449 szavazat

, 19 449 szavazat Dr. Sára Botond (FIDESZ-KDNP) – 42,44% , 17 334 szavazat

, 17 334 szavazat Dúró Dóra (MI HAZÁNK) – 4,93% , 2 013 szavazat

, 2 013 szavazat Döme Zsuzsanna (MKKP) – 4,3% , 1 758 szavazat

, 1 758 szavazat Haga Béla (NORMÁLIS PÁRT) – 0,71%, 288 szavazat Részletes adatok Feldolgozottság: 98%

Jámbor András februárban Fotó: Kiss Bence/444

Mi működött itt, ami máshol nem? – kérdeztük Jámbort hétfőn kora délután. Szerinte az intenzív terepmunka mellett az volt a kulcs, hogy helyben élő jelöltként szólt a választókhoz. „Úgy magyaráztuk el az üzeneteinket, hogy azért akarom csinálni, mert itt lakom, és ez a saját életemről is szól. Értették, miről van szó, és értették a programot.”

Jámbor szerint ezzel a kampánnyal a régi jobbikos szavazókat is megszólították, akik országosan nem követték pártjukat az ellenzéki összefogásba, inkább a Mi Hazánkra vagy a Fideszre szavaztak, esetleg otthon maradtak.

„Azt gondolom, akik itt korábban a Jobbikra szavaztak, azok alacsonyabb keresetű, inkább nem értelmiségi szakmákat űző, alsó középosztálybeli emberek.” Jámbor szerint őket is elérhették a helybeliség hangsúlyozásával, a megélhetési, lakhatási témákkal.

„Dúró Dóra most kétezer szavazatot kapott, korábban hatezret. Ezzel vigasztalom magam ebben a helyzetben, ez okés eredmény.” Jámbor nem tagja egyik pártnak sem, kampányában leginkább a Szikra Mozgalomra egy helyi, baloldali fiatalokból álló közösségre támaszkodott. „Látható volt a terepmunkánk eredménye abban, hogy az inkább ellenzéki József Attila lakótelepen növelni tudtuk a részvételt 2018-hoz képest. Enélkül nem lehet nyerni, de hiába voltunk az utolsó napon több mint százan az utcán, mozgósításban így is minimum döntetlen lett.”

Hogyan tovább?

Vasárnap esti beszédében azt mondta támogatóinak: végig kell gondolni, hogyan lehet ebben a rendszerben többséget szerezni az igazságosságnak, a zöld ügyeknek és a szolidaritásnak, ahogy azt is, „hogyan élünk tovább ebben az országban”.

Mit üzen azoknak, akik most egyszerűen azt válaszolják erre a kérdésre: sehogy?

„Sem emberként, sem politikusként nem mondhatom meg senkinek, hogy mást csináljon, mint amit ebben a pillanatban érez” - utalt azokra, akik a külföldre költözést fontolgatják.

„Nyilván ez egy sokk. Két hét múlva nagyon sok mindenben mást fogunk gondolni arról, hogy mi történt. Nem volt olyan ember, aki ezt az eredményt várta volna, és nem is biztos, hogy ma kell nagy válaszokat adni. Szerintem sok szellemi munkát mulasztott az ellenzék, amit el kell végezni.” „Például meg kell nézni, milyen töredezettsége van a társadalomnak, és ez mit jelent. Nyilván az, hogy pártállamban élünk, egy adottság, de ha elindulunk a választáson, ki kell találnunk, mit kezdünk ezzel az adottsággal. A propaganda is egy adottság, kérdés, milyen stratégiát lehet alkotni.”

Fotó: Halász Júlia

Jámbor szerint ebben a helyzetben felmerül a kérdés, mit kezdjen az ember a mandátumával.

„Erősen az a véleményem, hogy a választóim többsége azt akarja, felvegyem a mandátumomat. De végig kell gondolni, leváltható-e választásokon egy ilyen autokrácia. Ha a válasz nem, akkor azt a szellemi munkát kell elvégezni, hogy egy parlamenti mandátum vagy egy választáson való indulás milyen stratégiát szolgál.”

Alapvetően azt gondolja, győztes jelöltként képviselnie kell a választókat, mert konkrét ügyekre kapott felhatalmazást, és nehezen mondaná ezek után azt: „császtok, haverok, mégse”. Ezzel együtt szerinte korai végleges választ adni ezekre a kérdésekre, ahogy felelősöket sincs értelme keresni. El tudja képzelni, hogy támogatná Hadházy Ákos javaslatát, miszerint csak bizonyos feltételek mellett szabad beülni a parlamentbe, de szerinte erről is korai véleményt alkotni.

Jámbor a következő napokat a családjával és az önkormányzati képviselőkből, szikrásokból álló csapatával akarja tölteni. Ezután feladatának érzi, hogy nyilvános beszélgetéseket kezdeményezzen arról: mi történt valójában, és merre felé lehet továbblépni.